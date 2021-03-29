Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/rynok-1603234283.html
РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России собираются ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T02:43
2021-03-29T02:44
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151438/03/1514380349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d1f49be372e2321a8a5d8729b2baff5.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России собираются ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщает РБК со ссылкой на источники.Согласно информации медиахолдинга, ФНС направила в Минфин документы, предусматривающие изменения в законах "О контрольно-кассовой технике", "О розничных рынках", а также в КоАП.В частности, предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды, предписать управляющим рынками компаниям проводить постоянный контроль наличия у арендаторов зарегистрированной ККТ, запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, а также упростить порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.Как уточнили журналистам в ФНС, предлагаемые поправки разработаны совместно с Минфином и направлены на фактическую реализацию положений уже существующих правовых норм.Подчеркивается, что сейчас на законодательном уровне не регламентируются четкие границы применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках. Этим пользуются недобросовестные арендаторы, которые благодаря размытой формулировке закона, получают возможность мимикрировать под "льготные" категории, хотя фактически не имеют на это права.
https://ria.ru/20190717/1556601995.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151438/03/1514380349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abc71c8ead1afcc8c2e42f8f8d2e34df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках

02:43 29.03.2021 (обновлено: 02:44 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДеньги в кассовом аппарате
Деньги в кассовом аппарате - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России собираются ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Согласно информации медиахолдинга, ФНС направила в Минфин документы, предусматривающие изменения в законах "О контрольно-кассовой технике", "О розничных рынках", а также в КоАП.
В частности, предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды, предписать управляющим рынками компаниям проводить постоянный контроль наличия у арендаторов зарегистрированной ККТ, запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, а также упростить порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.
Как уточнили журналистам в ФНС, предлагаемые поправки разработаны совместно с Минфином и направлены на фактическую реализацию положений уже существующих правовых норм.
Подчеркивается, что сейчас на законодательном уровне не регламентируются четкие границы применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках. Этим пользуются недобросовестные арендаторы, которые благодаря размытой формулировке закона, получают возможность мимикрировать под "льготные" категории, хотя фактически не имеют на это права.
Прилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2019
17 июля 2019, 11:18
На российских розничных рынках отменят карточку продавца
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Названы самые востребованные работники в России
03:57При пожаре на НПЗ в Индонезии пострадали двадцать человек
03:43В России изменятся правила сдачи экзамена на права и выдачи удостоверений
03:22Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек
03:12Название ракеты "Ангара" стало торговым знаком "Роскосмоса"
03:07Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных
02:57На Камчатке альпинист сорвался с вулкана
02:49При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека
02:43РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
02:42В Праге прошел протест против ограничительных мер по COVID-19
02:31Турагенты рассказали, как россияне планируют поездки в период пандемии
02:29В чешской лаборатории обнаружили неизвестную ранее мутацию COVID-19
02:14Аналитик объяснил, как заработать тысячи процентов на биржевых активах
02:11Ведущий метеоролог Gismeteo дал прогноз на апрель
02:04Названа возможная причина пожара на НПЗ в Индонезии
01:58Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму
01:52Евгений Григорьев победил на выборах главы Якутска
01:29В Египте назвали возможную дату начала разгрузки судна в Суэцком канале
01:11Финансист назвал ситуации, когда инвестор может потерять все
00:42Источник спрогнозировал режим работы Суэцкого канала после разблокировки
Лента новостейМолния