https://ria.ru/20210329/rynok-1603234283.html

РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках

РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России собираются ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T02:43

2021-03-29T02:43

2021-03-29T02:44

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России собираются ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщает РБК со ссылкой на источники.Согласно информации медиахолдинга, ФНС направила в Минфин документы, предусматривающие изменения в законах "О контрольно-кассовой технике", "О розничных рынках", а также в КоАП.В частности, предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды, предписать управляющим рынками компаниям проводить постоянный контроль наличия у арендаторов зарегистрированной ККТ, запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, а также упростить порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.Как уточнили журналистам в ФНС, предлагаемые поправки разработаны совместно с Минфином и направлены на фактическую реализацию положений уже существующих правовых норм.Подчеркивается, что сейчас на законодательном уровне не регламентируются четкие границы применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках. Этим пользуются недобросовестные арендаторы, которые благодаря размытой формулировке закона, получают возможность мимикрировать под "льготные" категории, хотя фактически не имеют на это права.

https://ria.ru/20190717/1556601995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика