https://ria.ru/20210329/rynki-1603252802.html

Минфин объяснил намерение ужесточить контроль за продавцами на рынках

Минфин объяснил намерение ужесточить контроль за продавцами на рынках

Министерство финансов и Федеральная налоговая служба подготовили предложения по усилению контроля продавцов на рынках. Меры призваны защитить права потребителей РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:22

2021-03-29T10:22

2021-03-29T11:48

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министерство финансов и Федеральная налоговая служба подготовили предложения по усилению контроля продавцов на рынках. Меры призваны защитить права потребителей и снизить оборот нелегальной торговли.Поправки должны появиться в законе о контрольно-кассовой технике, законе о розничных рынках и КоАП. В частности: "Из-за уклонения от применения контрольно-кассовой техники в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов. Также отсутствует "прослеживаемость" товаров, из-за этого невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж", — описали ситуацию в ведомстве.Это приводит к нелегальным схемам, а также угрожает здоровью покупателей, добавили там.В действующем законодательстве перечень случаев, когда можно обойтись без контрольно-кассового аппарата, установлен недостаточно четко."Как следствие, недобросовестные арендаторы, используя "размытую" формулировку закона, мимикрируют под "льготные" категории, хотя фактически не имеют такого права. Вопрос нарушения правил участниками розничных рынков также поднимался и предпринимательским сообществом, так как продавцы, уклоняющиеся от использования ККТ, получают конкурентные преимущества перед теми, кто ведет бизнес легально", — разъяснили в министерстве.Помимо защиты прав потребителей и снижения теневой торговли, нововведения должны поспособствовать формированию эффективного мониторинга цен на продовольственные товары благодаря автоматизированной системе учета выручки.

https://ria.ru/20201109/putin-1583763019.html

https://ria.ru/20210110/kontrol-1592429165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика