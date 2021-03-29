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Минфин объяснил намерение ужесточить контроль за продавцами на рынках
Минфин объяснил намерение ужесточить контроль за продавцами на рынках
Министерство финансов и Федеральная налоговая служба подготовили предложения по усилению контроля продавцов на рынках. Меры призваны защитить права потребителей РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:22
2021-03-29T11:48
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министерство финансов и Федеральная налоговая служба подготовили предложения по усилению контроля продавцов на рынках. Меры призваны защитить права потребителей и снизить оборот нелегальной торговли.Поправки должны появиться в законе о контрольно-кассовой технике, законе о розничных рынках и КоАП. В частности: "Из-за уклонения от применения контрольно-кассовой техники в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов. Также отсутствует "прослеживаемость" товаров, из-за этого невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж", — описали ситуацию в ведомстве.Это приводит к нелегальным схемам, а также угрожает здоровью покупателей, добавили там.В действующем законодательстве перечень случаев, когда можно обойтись без контрольно-кассового аппарата, установлен недостаточно четко."Как следствие, недобросовестные арендаторы, используя "размытую" формулировку закона, мимикрируют под "льготные" категории, хотя фактически не имеют такого права. Вопрос нарушения правил участниками розничных рынков также поднимался и предпринимательским сообществом, так как продавцы, уклоняющиеся от использования ККТ, получают конкурентные преимущества перед теми, кто ведет бизнес легально", — разъяснили в министерстве.Помимо защиты прав потребителей и снижения теневой торговли, нововведения должны поспособствовать формированию эффективного мониторинга цен на продовольственные товары благодаря автоматизированной системе учета выручки.
https://ria.ru/20201109/putin-1583763019.html
https://ria.ru/20210110/kontrol-1592429165.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин объяснил намерение ужесточить контроль за продавцами на рынках

10:22 29.03.2021 (обновлено: 11:48 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкПродажа сыра в Томске
Продажа сыра в Томске - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министерство финансов и Федеральная налоговая служба подготовили предложения по усилению контроля продавцов на рынках. Меры призваны защитить права потребителей и снизить оборот нелегальной торговли.
Поправки должны появиться в законе о контрольно-кассовой технике, законе о розничных рынках и КоАП. В частности:
  • сократят число случаев, когда можно не использовать кассу;
  • более четко пропишут обязанность потенциальных арендаторов торгового места предоставлять документы о наличии кассы;
  • введут ответственность управляющих компаний за допуск на рынок торговцев без кассы;
  • введут упрощенный порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.
"Из-за уклонения от применения контрольно-кассовой техники в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов. Также отсутствует "прослеживаемость" товаров, из-за этого невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж", — описали ситуацию в ведомстве.
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В действующем законодательстве перечень случаев, когда можно обойтись без контрольно-кассового аппарата, установлен недостаточно четко.
"Как следствие, недобросовестные арендаторы, используя "размытую" формулировку закона, мимикрируют под "льготные" категории, хотя фактически не имеют такого права. Вопрос нарушения правил участниками розничных рынков также поднимался и предпринимательским сообществом, так как продавцы, уклоняющиеся от использования ККТ, получают конкурентные преимущества перед теми, кто ведет бизнес легально", — разъяснили в министерстве.
Помимо защиты прав потребителей и снижения теневой торговли, нововведения должны поспособствовать формированию эффективного мониторинга цен на продовольственные товары благодаря автоматизированной системе учета выручки.
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10 января, 00:19
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
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