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Источник раскрыл детали дела о призывах детей к руфингу
Источник раскрыл детали дела о призывах детей к руфингу
Москвич Никита Лебедев, склонявший в социальных сетях подростков к руфингу, не продавал снятые ими фото- и видеоматериалы, а хранил их у себя для своего... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:30
2021-03-29T16:26
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москвич Никита Лебедев, склонявший в социальных сетях подростков к руфингу, не продавал снятые ими фото- и видеоматериалы, а хранил их у себя для своего удовольствия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что Лебедеву предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным следствия, его причастность была установлена при исследовании материалов 13 уголовных дел, связанных с преступлениями против несовершеннолетних в Москве в 2015-2020 годах. По версии СК, Лебедев вовлекал подростков "в совершение опасных для их жизни и здоровья действий" и обещал им деньги за видео и фотографии их занятий руфингом.Руфинг - неформальное молодежное движение с элементами самостоятельной субкультуры. Происходит от английского термина roofing, то есть посещение крыш домов.
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Задержание жителя Лобни, склонявшего детей к руфингу
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Никиты Лебедева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Как полагает следствие, обвиняемый манипулировал сознанием подростка, подвергая его жизнь опасности.
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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Источник раскрыл детали дела о призывах детей к руфингу

14:30 29.03.2021 (обновлено: 16:26 29.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москвич Никита Лебедев, склонявший в социальных сетях подростков к руфингу, не продавал снятые ими фото- и видеоматериалы, а хранил их у себя для своего удовольствия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что Лебедеву предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным следствия, его причастность была установлена при исследовании материалов 13 уголовных дел, связанных с преступлениями против несовершеннолетних в Москве в 2015-2020 годах. По версии СК, Лебедев вовлекал подростков "в совершение опасных для их жизни и здоровья действий" и обещал им деньги за видео и фотографии их занятий руфингом.
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"Мужчина получал удовольствие от просмотра этих фото и видеоматериалов, он не продавал и не публиковал нигде их, однако хранил у себя. В настоящее время изъятые материалы изучаются сотрудниками правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

Руфинг - неформальное молодежное движение с элементами самостоятельной субкультуры. Происходит от английского термина roofing, то есть посещение крыш домов.
 
РоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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