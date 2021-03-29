https://ria.ru/20210329/rufing-1603300246.html

Источник раскрыл детали дела о призывах детей к руфингу

Источник раскрыл детали дела о призывах детей к руфингу

Москвич Никита Лебедев, склонявший в социальных сетях подростков к руфингу, не продавал снятые ими фото- и видеоматериалы, а хранил их у себя для своего... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:30

2021-03-29T14:30

2021-03-29T16:26

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москвич Никита Лебедев, склонявший в социальных сетях подростков к руфингу, не продавал снятые ими фото- и видеоматериалы, а хранил их у себя для своего удовольствия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что Лебедеву предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным следствия, его причастность была установлена при исследовании материалов 13 уголовных дел, связанных с преступлениями против несовершеннолетних в Москве в 2015-2020 годах. По версии СК, Лебедев вовлекал подростков "в совершение опасных для их жизни и здоровья действий" и обещал им деньги за видео и фотографии их занятий руфингом.Руфинг - неформальное молодежное движение с элементами самостоятельной субкультуры. Происходит от английского термина roofing, то есть посещение крыш домов.

https://realty.ria.ru/20200730/1575160333.html

россия

москва

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2021

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Задержание жителя Лобни, склонявшего детей к руфингу Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Никиты Лебедева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Как полагает следствие, обвиняемый манипулировал сознанием подростка, подвергая его жизнь опасности. 2021-03-29T14:30 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия