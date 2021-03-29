https://ria.ru/20210329/rufing-1603300246.html
Источник раскрыл детали дела о призывах детей к руфингу
Источник раскрыл детали дела о призывах детей к руфингу
Москвич Никита Лебедев, склонявший в социальных сетях подростков к руфингу, не продавал снятые ими фото- и видеоматериалы, а хранил их у себя для своего... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:30
2021-03-29T14:30
2021-03-29T16:26
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москвич Никита Лебедев, склонявший в социальных сетях подростков к руфингу, не продавал снятые ими фото- и видеоматериалы, а хранил их у себя для своего удовольствия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что Лебедеву предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным следствия, его причастность была установлена при исследовании материалов 13 уголовных дел, связанных с преступлениями против несовершеннолетних в Москве в 2015-2020 годах. По версии СК, Лебедев вовлекал подростков "в совершение опасных для их жизни и здоровья действий" и обещал им деньги за видео и фотографии их занятий руфингом.Руфинг - неформальное молодежное движение с элементами самостоятельной субкультуры. Происходит от английского термина roofing, то есть посещение крыш домов.
https://realty.ria.ru/20200730/1575160333.html
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Задержание жителя Лобни, склонявшего детей к руфингу
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Никиты Лебедева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Как полагает следствие, обвиняемый манипулировал сознанием подростка, подвергая его жизнь опасности.
2021-03-29T14:30
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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия