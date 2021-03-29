https://ria.ru/20210329/rubl-1603360330.html

В Госдуме спрогнозировали сроки перехода на "высшую форму" рубля

В Госдуме спрогнозировали сроки перехода на "высшую форму" рубля

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с телеканалом RT назвал цифровой рубль "высшей формой денег" и предположил, что... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T19:40

2021-03-29T19:40

2021-03-29T21:30

россия

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

анатолий аксаков

рубль

технологии

экономика

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с телеканалом RT назвал цифровой рубль "высшей формой денег" и предположил, что россияне привыкнут к новой валюте не позднее 2025 года."Вероятно, в конце 2021-го или в начале 2022-го может стартовать тестирование этой формы денег, а через два-три года электронная валюта плотно войдет в наши расчеты", — сказал он.Депутат также отметил, что переход на цифровой рубль будет безопасной процедурой."В отличие от криптовалют, риски для держателей цифровых рублей минимальны, так как известен эмитент в лице Центробанка, есть финансовое обеспечение. Фактически это тот же рубль, но в цифровой форме", — пояснил Аксаков.Идею цифрового рубля Банк России представил в октябре минувшего года. Он может стать еще одной формой денег наряду с наличными и безналичными, что потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры. Концепцию цифрового рубля регулятор планирует представить в апреле этого года.

https://ria.ru/20210322/valyuta-1602318979.html

https://ria.ru/20210319/bitkoin-1602021146.html

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россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков, рубль, технологии, экономика