Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/rubl-1603360330.html
В Госдуме спрогнозировали сроки перехода на "высшую форму" рубля
В Госдуме спрогнозировали сроки перехода на "высшую форму" рубля
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с телеканалом RT назвал цифровой рубль "высшей формой денег" и предположил, что... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:40
2021-03-29T21:30
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
анатолий аксаков
рубль
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155172/13/1551721355_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_ec6710a3c6954d69e636ef31579b2c0e.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с телеканалом RT назвал цифровой рубль "высшей формой денег" и предположил, что россияне привыкнут к новой валюте не позднее 2025 года."Вероятно, в конце 2021-го или в начале 2022-го может стартовать тестирование этой формы денег, а через два-три года электронная валюта плотно войдет в наши расчеты", — сказал он.Депутат также отметил, что переход на цифровой рубль будет безопасной процедурой."В отличие от криптовалют, риски для держателей цифровых рублей минимальны, так как известен эмитент в лице Центробанка, есть финансовое обеспечение. Фактически это тот же рубль, но в цифровой форме", — пояснил Аксаков.Идею цифрового рубля Банк России представил в октябре минувшего года. Он может стать еще одной формой денег наряду с наличными и безналичными, что потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры. Концепцию цифрового рубля регулятор планирует представить в апреле этого года.
https://ria.ru/20210322/valyuta-1602318979.html
https://ria.ru/20210319/bitkoin-1602021146.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155172/13/1551721355_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_d4c8e8c474c00153a179c16b6d26cb7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков, рубль, технологии, экономика

В Госдуме спрогнозировали сроки перехода на "высшую форму" рубля

19:40 29.03.2021 (обновлено: 21:30 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с телеканалом RT назвал цифровой рубль "высшей формой денег" и предположил, что россияне привыкнут к новой валюте не позднее 2025 года.
"Вероятно, в конце 2021-го или в начале 2022-го может стартовать тестирование этой формы денег, а через два-три года электронная валюта плотно войдет в наши расчеты", — сказал он.
Скульптура в виде знака рубля на Октябрьской магистрали в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 14:30
Цифровой рубль поможет России уйти от доллара в расчетах, заявила эксперт
Депутат также отметил, что переход на цифровой рубль будет безопасной процедурой.
"В отличие от криптовалют, риски для держателей цифровых рублей минимальны, так как известен эмитент в лице Центробанка, есть финансовое обеспечение. Фактически это тот же рубль, но в цифровой форме", — пояснил Аксаков.
Идею цифрового рубля Банк России представил в октябре минувшего года. Он может стать еще одной формой денег наряду с наличными и безналичными, что потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры. Концепцию цифрового рубля регулятор планирует представить в апреле этого года.
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 17:03
Костин заявил, что биткоин обречен
 
РоссияГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Анатолий АксаковРубльТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07В ДТП с грузовиком в Новосибирской области погиб один человек
05:03В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
Лента новостейМолния