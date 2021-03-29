https://ria.ru/20210329/rozenbaum-1603319382.html

Розенбаума возмутил "памятник шаверме" в Петербурге

Розенбаума возмутил "памятник шаверме" в Петербурге

Александр Розенбаум разместил в Instagram пост, в котором резко высказался о "памятнике шаверме". Этот арт-объект на днях появился на фасаде одного из домов в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:24

2021-03-29T16:24

2021-03-29T17:02

новости культуры

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

александр розенбаум

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/99910/19/999101965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc796f7f2a34f522e187f7c9d4e252f5.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Александр Розенбаум разместил в Instagram пост, в котором резко высказался о "памятнике шаверме". Этот арт-объект на днях появился на фасаде одного из домов в Приморском районе Санкт-Петербурга и стал поводом для бурной дискуссии в соцсетях.Певец (и не только он) увидел в нем сходство со скульптурой на Мамаевом кургане в Волгограде и был очень возмущен.Это было продолжение предыдущего поста музыканта, в котором он признался: "Когда вижу такое, все рушится в моей душе".В комментариях пользователи пишут, что "согласны с ним на миллион процентов".В пресс-службе районной администрации города ранее предположили, что это — "акт вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания, располагающегося в этом здании", сообщает издание "Фонтанка".Владелец петербургской закусочной, установивший этот арт-объект, со своей стороны, утверждает, что для петербуржцев "шаверма — это больше, чем еда", а если "памятник" заставят убрать, то его готовы разместить в других районах города.В беседе с "360" он также обратил внимание на то, что горельеф находится на частной территории, и, по словам бизнесмена, сюда уже приезжают люди, которые хотят сфотографироваться на его фоне.

https://ria.ru/20210116/shaurma-1593350264.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, александр розенбаум, санкт-петербург