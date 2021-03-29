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Розенбаума возмутил "памятник шаверме" в Петербурге
Розенбаума возмутил "памятник шаверме" в Петербурге
Александр Розенбаум разместил в Instagram пост, в котором резко высказался о "памятнике шаверме". Этот арт-объект на днях появился на фасаде одного из домов в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:24
2021-03-29T16:24
2021-03-29T17:02
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Александр Розенбаум разместил в Instagram пост, в котором резко высказался о "памятнике шаверме". Этот арт-объект на днях появился на фасаде одного из домов в Приморском районе Санкт-Петербурга и стал поводом для бурной дискуссии в соцсетях.Певец (и не только он) увидел в нем сходство со скульптурой на Мамаевом кургане в Волгограде и был очень возмущен.Это было продолжение предыдущего поста музыканта, в котором он признался: "Когда вижу такое, все рушится в моей душе".В комментариях пользователи пишут, что "согласны с ним на миллион процентов".В пресс-службе районной администрации города ранее предположили, что это — "акт вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания, располагающегося в этом здании", сообщает издание "Фонтанка".Владелец петербургской закусочной, установивший этот арт-объект, со своей стороны, утверждает, что для петербуржцев "шаверма — это больше, чем еда", а если "памятник" заставят убрать, то его готовы разместить в других районах города.В беседе с "360" он также обратил внимание на то, что горельеф находится на частной территории, и, по словам бизнесмена, сюда уже приезжают люди, которые хотят сфотографироваться на его фоне.
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, александр розенбаум, санкт-петербург
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Александр Розенбаум разместил
в Instagram пост, в котором резко высказался о "памятнике шаверме". Этот арт-объект на днях появился на фасаде одного из домов в Приморском районе Санкт-Петербурга и стал поводом для бурной дискуссии в соцсетях.
Певец (и не только он) увидел в нем сходство со скульптурой на Мамаевом кургане в Волгограде и был очень возмущен.
"Ставьте и вешайте все, что угодно, с позволения умных комитетов по профилям градостроения. Но! Пока подобный "шедевр" будет напоминать тем, кто знает, руку с факелом на Мамаевом Кургане, я (и, думаю, не только я, судя по комментариям) буду всеми силами противодействовать подобному нью-урбанизму на улицах моего родного города. Надо думать головой, а не руководствоваться хайпом с приколами", — написал Розенбаум.
Это было продолжение предыдущего поста музыканта, в котором он признался: "Когда вижу такое, все рушится в моей душе".
В комментариях пользователи пишут, что "согласны с ним на миллион процентов".
В пресс-службе районной администрации города ранее предположили, что это — "акт вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания, располагающегося в этом здании", сообщает
издание "Фонтанка".
Владелец петербургской закусочной, установивший этот арт-объект, со своей стороны, утверждает, что для петербуржцев "шаверма — это больше, чем еда", а если "памятник" заставят убрать, то его готовы разместить в других районах города.
В беседе с "360" он также обратил
внимание на то, что горельеф находится на частной территории, и, по словам бизнесмена, сюда уже приезжают люди, которые хотят сфотографироваться на его фоне.