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Брянские школьники самостоятельно отремонтировали разбитую дорогу
Брянские школьники самостоятельно отремонтировали разбитую дорогу
Школьники в Брянской области своими силами провели ямочный ремонт разбитой дороги через переезд в поселке Белые Берега и выложили видео в социальные сети, в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:55
2021-03-29T11:25
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брянская область
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БРЯНСК, 29 мар – РИА Новости. Школьники в Брянской области своими силами провели ямочный ремонт разбитой дороги через переезд в поселке Белые Берега и выложили видео в социальные сети, в поселковой администрации поясняют, что переезд будет отремонтирован к концу апреля.Видеоролик о процессе самостоятельного ремонта дороги в поселке Белые Берега Брянской области, появился в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько школьников во время весенних каникул борются с глубокими дорожными ямами в районе железнодорожного переезда. Они засыпали их битым кирпичом, щебенкой и песком. Их поступок широко обсуждается в сети, кто-то благодарит ребят, кто-то возмущается работой дорожных служб.Как рассказал РИА Новости заместитель главы администрации поселка Андрей Львутин, ребят организовал лидер общественной организации "Белые Берега".По его словам, переезд находится в частной собственности, поэтому и ремонт будет проводиться собственником."Поселковая администрация выписала предписание, по которому ремонт должен быть произведен до конца апреля", - добавил заместитель главы администрации поселка.
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россия, брянская область, общество

Брянские школьники самостоятельно отремонтировали разбитую дорогу

10:55 29.03.2021 (обновлено: 11:25 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯма на дороге
Яма на дороге - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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БРЯНСК, 29 мар – РИА Новости. Школьники в Брянской области своими силами провели ямочный ремонт разбитой дороги через переезд в поселке Белые Берега и выложили видео в социальные сети, в поселковой администрации поясняют, что переезд будет отремонтирован к концу апреля.
Видеоролик о процессе самостоятельного ремонта дороги в поселке Белые Берега Брянской области, появился в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько школьников во время весенних каникул борются с глубокими дорожными ямами в районе железнодорожного переезда. Они засыпали их битым кирпичом, щебенкой и песком. Их поступок широко обсуждается в сети, кто-то благодарит ребят, кто-то возмущается работой дорожных служб.
Как рассказал РИА Новости заместитель главы администрации поселка Андрей Львутин, ребят организовал лидер общественной организации "Белые Берега".
"Они действовали из хороших побуждений, но мы уже поговорили с ним о том, что привлекать школьников к работе на дороге опасно. Нашли понимание", - сказал Львутин.
По его словам, переезд находится в частной собственности, поэтому и ремонт будет проводиться собственником.
"Поселковая администрация выписала предписание, по которому ремонт должен быть произведен до конца апреля", - добавил заместитель главы администрации поселка.
 
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