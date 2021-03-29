https://ria.ru/20210329/remont-1603258662.html

Брянские школьники самостоятельно отремонтировали разбитую дорогу

Брянские школьники самостоятельно отремонтировали разбитую дорогу

Школьники в Брянской области своими силами провели ямочный ремонт разбитой дороги через переезд в поселке Белые Берега и выложили видео в социальные сети, в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:55

2021-03-29T10:55

2021-03-29T11:25

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БРЯНСК, 29 мар – РИА Новости. Школьники в Брянской области своими силами провели ямочный ремонт разбитой дороги через переезд в поселке Белые Берега и выложили видео в социальные сети, в поселковой администрации поясняют, что переезд будет отремонтирован к концу апреля.Видеоролик о процессе самостоятельного ремонта дороги в поселке Белые Берега Брянской области, появился в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько школьников во время весенних каникул борются с глубокими дорожными ямами в районе железнодорожного переезда. Они засыпали их битым кирпичом, щебенкой и песком. Их поступок широко обсуждается в сети, кто-то благодарит ребят, кто-то возмущается работой дорожных служб.Как рассказал РИА Новости заместитель главы администрации поселка Андрей Львутин, ребят организовал лидер общественной организации "Белые Берега".По его словам, переезд находится в частной собственности, поэтому и ремонт будет проводиться собственником."Поселковая администрация выписала предписание, по которому ремонт должен быть произведен до конца апреля", - добавил заместитель главы администрации поселка.

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2021

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россия, брянская область, общество