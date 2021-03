https://ria.ru/20210329/razgruzka-1603232673.html

В Египте назвали возможную дату начала разгрузки судна в Суэцком канале

МОСКВА/КАИР, 29 мар — РИА Новости. Разгрузка контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, может начаться во вторник, сообщил советник президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси по вопросам морских портов Мохаб Мамиш.Он отметил, что для этого потребуется подогнать плавучие средства, чтобы перетащить на них контейнеры.По данным GAC, не менее 44 судов ожидают очереди в Большом Горьком озере в середине канала, на входах в очереди — как минимум 300.Пресс-служба администрации Суэцкого канала ранее сообщила о расширении масштабов работ по углублению дна в районе инцидента.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.Минувшей ночью контейнеровоз попытались сдвинуть с мели, но операция не увенчалась успехом. Новую попытку специалисты предпримут во время следующего прилива.Благодаря Суэцкому каналу суда могут передвигаться между Европой в Азией, не огибая Африканский континент. Длина канала 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20 метров.По данным Bloomberg, мировая экономика теряет почти десять миллиардов долларов в день из-за блокировки канала.

Контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал: кадры из космоса Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Нидерланды, во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. 2021-03-29T01:29 true PT1M59S

