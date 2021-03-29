https://ria.ru/20210329/razgruzka-1603232673.html
В Египте назвали возможную дату начала разгрузки судна в Суэцком канале
В Египте назвали возможную дату начала разгрузки судна в Суэцком канале
Разгрузка контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, может начаться во вторник, сообщил советник президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T01:29
2021-03-29T01:29
2021-03-29T01:37
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
красное море
москва
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603088787_0:153:2717:1681_1920x0_80_0_0_0138830823f8e2c01b47759c3fac2592.jpg
МОСКВА/КАИР, 29 мар — РИА Новости. Разгрузка контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, может начаться во вторник, сообщил советник президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси по вопросам морских портов Мохаб Мамиш.Он отметил, что для этого потребуется подогнать плавучие средства, чтобы перетащить на них контейнеры.По данным GAC, не менее 44 судов ожидают очереди в Большом Горьком озере в середине канала, на входах в очереди — как минимум 300.Пресс-служба администрации Суэцкого канала ранее сообщила о расширении масштабов работ по углублению дна в районе инцидента.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.Минувшей ночью контейнеровоз попытались сдвинуть с мели, но операция не увенчалась успехом. Новую попытку специалисты предпримут во время следующего прилива.Благодаря Суэцкому каналу суда могут передвигаться между Европой в Азией, не огибая Африканский континент. Длина канала 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20 метров.По данным Bloomberg, мировая экономика теряет почти десять миллиардов долларов в день из-за блокировки канала.
https://ria.ru/20210328/kanal-1603222942.html
суэцкий канал
красное море
москва
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603088787_273:0:2717:1833_1920x0_80_0_0_404e5866439123025daa9793ea942cbc.jpg
Контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал: кадры из космоса
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Нидерланды, во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
2021-03-29T01:29
true
PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, красное море, москва, нидерланды, в мире
МОСКВА/КАИР, 29 мар — РИА Новости.
Разгрузка контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале
, может начаться во вторник, сообщил советник президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси по вопросам морских портов Мохаб Мамиш.
"Разгрузка контейнеровоза начнется послезавтра, то есть во вторник, после того как будут исчерпаны все возможности для вытягивания судна с помощью буксиров", — заявил Мамиш в интервью телеканалу Sky News Arabia.
Он отметил, что для этого потребуется подогнать плавучие средства, чтобы перетащить на них контейнеры.
По данным GAC, не менее 44 судов ожидают очереди в Большом Горьком озере в середине канала, на входах в очереди — как минимум 300.
Пресс-служба администрации Суэцкого канала ранее сообщила о расширении масштабов работ по углублению дна в районе инцидента.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.
Минувшей ночью контейнеровоз попытались сдвинуть с мели, но операция не увенчалась успехом. Новую попытку специалисты предпримут во время следующего прилива.
Благодаря Суэцкому каналу суда могут передвигаться между Европой
в Азией
, не огибая Африканский континент. Длина канала 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20 метров.
По данным Bloomberg
, мировая экономика теряет
почти десять миллиардов долларов в день из-за блокировки канала.