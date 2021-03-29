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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в понедельник планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:07
2021-03-29T14:07
2021-03-29T14:07
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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дмитрий песков, владимир путин, политика