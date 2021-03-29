https://ria.ru/20210329/putin-1603295076.html
В Кремле заявили о возможности встречи Путина с Памфиловой
В Кремле заявили о возможности встречи Путина с Памфиловой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает в обозримой перспективе встречи главы государства Владимира Путина с Эллой Памфиловой, переизбранной... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:07
2021-03-29T14:07
2021-03-29T14:11
элла памфилова
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает в обозримой перспективе встречи главы государства Владимира Путина с Эллой Памфиловой, переизбранной главой ЦИК на пятилетний срок.В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь.. Члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, ее кандидатуру поддержали большинство членов нового состава ЦИК.
https://ria.ru/20210329/budarina-1603287963.html
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элла памфилова, дмитрий песков, владимир путин, политика