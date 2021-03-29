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В Кремле заявили о возможности встречи Путина с Памфиловой
В Кремле заявили о возможности встречи Путина с Памфиловой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает в обозримой перспективе встречи главы государства Владимира Путина с Эллой Памфиловой, переизбранной... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:07
2021-03-29T14:11
элла памфилова
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает в обозримой перспективе встречи главы государства Владимира Путина с Эллой Памфиловой, переизбранной главой ЦИК на пятилетний срок.В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь.. Члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, ее кандидатуру поддержали большинство членов нового состава ЦИК.
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элла памфилова, дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле заявили о возможности встречи Путина с Памфиловой

14:07 29.03.2021 (обновлено: 14:11 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает в обозримой перспективе встречи главы государства Владимира Путина с Эллой Памфиловой, переизбранной главой ЦИК на пятилетний срок.
"Достаточно будет напряженный электоральный график, особенно в срочной перспективе. Конечно, это потребует очень напряженной работы Центризбиркома, это очевидно. И именно в этой связи, наверняка, можно предположить, что, конечно, в обозримой перспективе такая встреча может появиться в рабочем графике президента", - сказал он журналистам.
Первое заседание нового состава ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 13:30
Наталью Бударину избрали секретарем ЦИК
В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь.. Члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, ее кандидатуру поддержали большинство членов нового состава ЦИК.
 
Элла ПамфиловаДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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