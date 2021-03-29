https://ria.ru/20210329/putin-1603295076.html

В Кремле заявили о возможности встречи Путина с Памфиловой

В Кремле заявили о возможности встречи Путина с Памфиловой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает в обозримой перспективе встречи главы государства Владимира Путина с Эллой Памфиловой, переизбранной... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:07

2021-03-29T14:07

2021-03-29T14:11

элла памфилова

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602003602_0:0:2416:1359_1920x0_80_0_0_9f9155c14ad1e73b5cd8fd7967ae7878.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает в обозримой перспективе встречи главы государства Владимира Путина с Эллой Памфиловой, переизбранной главой ЦИК на пятилетний срок.В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь.. Члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, ее кандидатуру поддержали большинство членов нового состава ЦИК.

https://ria.ru/20210329/budarina-1603287963.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, дмитрий песков, владимир путин, политика