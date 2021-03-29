https://ria.ru/20210329/putin-1603273740.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским
У президента РФ Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но он может быть оперативно... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:20
2021-03-29T12:20
2021-03-29T13:00
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но он может быть оперативно организован при необходимости, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее Зеленский заявил, что в ближайшее время поговорит со всеми лидерами "нормандской четверки"."Пока нет в планах разговора с Зеленским, но с другой стороны при необходимости это очень быстро может быть организованно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210312/donbass-1600970386.html
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин