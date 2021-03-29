Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/putin-1603273740.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским
У президента РФ Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но он может быть оперативно... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:20
2021-03-29T13:00
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574236128_342:0:2877:1426_1920x0_80_0_0_ded6f6beab6c64a1920633fcb56528b3.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но он может быть оперативно организован при необходимости, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее Зеленский заявил, что в ближайшее время поговорит со всеми лидерами "нормандской четверки"."Пока нет в планах разговора с Зеленским, но с другой стороны при необходимости это очень быстро может быть организованно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210312/donbass-1600970386.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574236128_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_c14ca1d87ebc68a4a8a5108adec8f23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин

В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским

12:20 29.03.2021 (обновлено: 13:00 29.03.2021)
 
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AP Photo / Ian Langsdon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но он может быть оперативно организован при необходимости, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский заявил, что в ближайшее время поговорит со всеми лидерами "нормандской четверки".
"Пока нет в планах разговора с Зеленским, но с другой стороны при необходимости это очень быстро может быть организованно", - сказал Песков журналистам.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:44
Кравчук поддержал планы Зеленского встретиться с Путиным
 
РоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07В ДТП с грузовиком в Новосибирской области погиб один человек
05:03В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
Лента новостейМолния