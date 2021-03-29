https://ria.ru/20210329/putin-1603273740.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским

В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским

У президента РФ Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но он может быть оперативно... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:20

2021-03-29T12:20

2021-03-29T13:00

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но он может быть оперативно организован при необходимости, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее Зеленский заявил, что в ближайшее время поговорит со всеми лидерами "нормандской четверки"."Пока нет в планах разговора с Зеленским, но с другой стороны при необходимости это очень быстро может быть организованно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210312/donbass-1600970386.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин