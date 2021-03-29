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Зюганов назвал возможную дату послания президента Федеральному Собранию
Зюганов назвал возможную дату послания президента Федеральному Собранию
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что послание президента Федеральному собранию состоится во второй половине апреля: по мнению политика, дальше откладывать... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:14
2021-03-29T12:14
2021-03-29T12:14
геннадий зюганов
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что послание президента Федеральному собранию состоится во второй половине апреля: по мнению политика, дальше откладывать уже нельзя.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что дата якобы намечена на 22 апреля. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата оглашения послания Федеральному собранию будет озвучена своевременно, это произойдёт скоро.
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геннадий зюганов, дмитрий песков, политика