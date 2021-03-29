https://ria.ru/20210329/putin-1603272577.html

Зюганов назвал возможную дату послания президента Федеральному Собранию

Зюганов назвал возможную дату послания президента Федеральному Собранию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что послание президента Федеральному собранию состоится во второй половине апреля: по мнению политика, дальше откладывать... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:14

2021-03-29T12:14

2021-03-29T12:14

геннадий зюганов

дмитрий песков

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086531_171:468:2981:2048_1920x0_80_0_0_e4321a7a6d854708d12d42d0792588d5.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что послание президента Федеральному собранию состоится во второй половине апреля: по мнению политика, дальше откладывать уже нельзя.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что дата якобы намечена на 22 апреля. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата оглашения послания Федеральному собранию будет озвучена своевременно, это произойдёт скоро.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий зюганов, дмитрий песков, политика