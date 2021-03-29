https://ria.ru/20210329/putin-1603262281.html

Путин рассчитывает на проведение достойной избирательной кампании

Путин рассчитывает на проведение достойной избирательной кампании

Профессионализм позволит членам ЦИК РФ провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне, для развития России принципиально важно, чтобы... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:25

2021-03-29T11:25

2021-03-29T11:25

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Профессионализм позволит членам ЦИК РФ провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне, для развития России принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан, считает президент страны Владимир Путин."Уверен, что профессионализм, твёрдая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Для страны, её развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России", - говорится в приветствии президента в адрес членов нового состава ЦИК и гостей его первого организационного заседания.

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин