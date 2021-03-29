https://ria.ru/20210329/putin-1603262281.html
Путин рассчитывает на проведение достойной избирательной кампании
Путин рассчитывает на проведение достойной избирательной кампании
Профессионализм позволит членам ЦИК РФ провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне, для развития России принципиально важно, чтобы... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:25
2021-03-29T11:25
2021-03-29T11:25
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Профессионализм позволит членам ЦИК РФ провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне, для развития России принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан, считает президент страны Владимир Путин."Уверен, что профессионализм, твёрдая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Для страны, её развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России", - говорится в приветствии президента в адрес членов нового состава ЦИК и гостей его первого организационного заседания.
https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html
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россия, владимир путин