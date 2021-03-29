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Пушков рассказал об "огромной угрозе" для США
Пушков рассказал об "огромной угрозе" для США
Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал возрастание напряженности в отношениях США и Китая. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:44
2021-03-29T21:22
алексей пушков
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал возрастание напряженности в отношениях США и Китая. По его мнению, на сегодняшний день Пекин является не партнером, "а страшным вызовом и огромной угрозой" для Вашингтона."США и западный мир во главе с США не сможет достичь соглашения с Китаем о новом мировом порядке. &lt;…&gt; Напротив, между США и Китаем дело идет к другому — все более явной конфронтации", — написал он. Подводя итог, Пушков отметил, что сделка между двумя странами невозможна, так как США не готовы учитывать интересы партнера и верят только в те соглашения, "когда к голове контрагента приставлено дуло их кольта".Ранее на этой неделе страны — члены ЕС, а также США, Канада и Великобритания ввели скоординированные санкции против Китая по обвинению в преследовании "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Пекин объявил об ответных санкциях.
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алексей пушков, китай, сша, в мире

Пушков рассказал об "огромной угрозе" для США

20:44 29.03.2021 (обновлено: 21:22 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал возрастание напряженности в отношениях США и Китая.
По его мнению, на сегодняшний день Пекин является не партнером, "а страшным вызовом и огромной угрозой" для Вашингтона.
"США и западный мир во главе с США не сможет достичь соглашения с Китаем о новом мировом порядке. <…> Напротив, между США и Китаем дело идет к другому — все более явной конфронтации", — написал он.
Подводя итог, Пушков отметил, что сделка между двумя странами невозможна, так как США не готовы учитывать интересы партнера и верят только в те соглашения, "когда к голове контрагента приставлено дуло их кольта".
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 17:14
США обвинили Китай в отказе от западных брендов
Ранее на этой неделе страны — члены ЕС, а также США, Канада и Великобритания ввели скоординированные санкции против Китая по обвинению в преследовании "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Пекин объявил об ответных санкциях.
 
Алексей ПушковКитайСШАВ мире
 
 
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