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Пушков рассказал об "огромной угрозе" для США
Пушков рассказал об "огромной угрозе" для США
Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал возрастание напряженности в отношениях США и Китая. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:44
2021-03-29T20:44
2021-03-29T21:22
алексей пушков
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал возрастание напряженности в отношениях США и Китая. По его мнению, на сегодняшний день Пекин является не партнером, "а страшным вызовом и огромной угрозой" для Вашингтона."США и западный мир во главе с США не сможет достичь соглашения с Китаем о новом мировом порядке. <…> Напротив, между США и Китаем дело идет к другому — все более явной конфронтации", — написал он. Подводя итог, Пушков отметил, что сделка между двумя странами невозможна, так как США не готовы учитывать интересы партнера и верят только в те соглашения, "когда к голове контрагента приставлено дуло их кольта".Ранее на этой неделе страны — члены ЕС, а также США, Канада и Великобритания ввели скоординированные санкции против Китая по обвинению в преследовании "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Пекин объявил об ответных санкциях.
https://ria.ru/20210327/brendy-1603127555.html
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алексей пушков, китай, сша, в мире