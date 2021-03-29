https://ria.ru/20210329/ptsr-test-1603236720.html

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в России ПЦР-тест на малярию

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в России ПЦР-тест на малярию

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в Российской Федерации ПЦР-тест для диагностики малярии, сообщается на сайте федеральной службы. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T05:32

2021-03-29T05:32

2021-03-29T09:56

россия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

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общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор зарегистрировал первый в Российской Федерации ПЦР-тест для диагностики малярии, сообщается на сайте федеральной службы.Отмечается, что ПЦР-тест не показывает ложных положительных результатов даже в случае анализа препаратов крови плохого качества. Чувствительность данного теста намного превосходит возможности существующих методов диагностики, в частности, световой микроскопии и экспресс-тестов. Из-за меньшей чувствительности они могут показывать ложные отрицательные результаты."Набор ЦНИИ эпидемиологии может быть использован для скрининга жителей эндемичных территорий, диагностики острой и хронической стадий заболевания при завозных случаях малярии, а также как дополнительный к микроскопии метод на эндемичных по малярии территориях... Тест-система допущена к обращению на территории РФ", - добавили на сайте.Согласно определению ВОЗ, малярия является излечимой болезнью, "представляющей угрозу для жизни". Она вызывается паразитами (паразитическими простейшими вида Plasmodium falciparum), которые передаются людям исключительно при укусах самками инфицированных комаров. Тропическая малярия - наиболее тяжелая форма заболевания.

https://ria.ru/20210323/komary-1602485882.html

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россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, москва, общество