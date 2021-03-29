https://ria.ru/20210329/protest-1603299691.html

Эксперт объяснил, почему протесты в Белоруссии "затухли"

Эксперт объяснил, почему протесты в Белоруссии "затухли"

Несанкционированные массовые акции протеста в Белоруссии "затухли", для них нет идеологической основы, считает заместитель председателя республиканского... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:27

2021-03-29T14:27

2021-03-29T14:27

светлана тихановская

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Несанкционированные массовые акции протеста в Белоруссии "затухли", для них нет идеологической основы, считает заместитель председателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько.Ранее белорусская оппозиция призывала возобновить несанкционированные массовые протесты в Минске и других городах 25-27 марта. Ряд граждан были задержаны за нарушение общественного порядка, однако в МВД оценили протестную активность как "приближенную к нулю" и отмечали, что анонсированные оппозицией масштабные акции не состоялись.По его словам, 25 марта, когда оппозиция Белоруссии традиционно отмечает "День воли", показало, что "все это всем уже давно надоело". "Есть часть радикально настроенного населения, которая, конечно, ходила, ходит и будет ходить (протестовать – ред.), будет нервировать, будет дергать, где-то какие-то локальные выступления (организовывать – ред.). Но так было всегда на 25-е число - какие-то митинги, небольшие шествия. В этом году масштабы в разы меньше", - заметил он.В целом, по словам Шатько, в Белоруссии постепенно сходят на нет "негативная суета и непонятная гонка за непонятными лидерами". "Это логично. Но я не считаю, что оппозиция, особенно та, которая находится за рубежом, успокоится. Они будут стараться выдумать какие-то новые элементы борьбы с ненавистным им режимом за право иметь какое-то лидерство за своей спиной", - заметил собеседник агентства.Он выразил мнение, что у оппозиционных лидеров "уже ничего не получится, поскольку всякие обещания и то, как они поступили даже со своими сторонниками, показывает не просто их полную несостоятельность, но и глобальную непорядочность".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, Минском объявлена в розыск, она также является фигурантом уголовных дел.

https://ria.ru/20210329/belorussiya-1603297692.html

https://ria.ru/20210329/koloniya-1603260586.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210319/tikhanovskaya-1601985278.html

минск

белоруссия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, литва, в мире