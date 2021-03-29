Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/protest-1603234389.html
В Праге прошел протест против ограничительных мер по COVID-19
В Праге прошел протест против ограничительных мер по COVID-19
Около 200 человек приняли участие в несанкционированной протестной акции в Праге против ограничительных мер правительства, которая была проведена на семи речных РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T02:42
2021-03-29T02:42
коронавирус covid-19
чехия
прага
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584938588_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6373a3faa2a45272194d7f028b7f5873.jpg
ПРАГА, 29 мар – РИА Новости. Около 200 человек приняли участие в несанкционированной протестной акции в Праге против ограничительных мер правительства, которая была проведена на семи речных судах вечером в воскресенье, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштева.По ее словам, в мэрию города по итогам проверки были переданы данные на несколько десятков человек, нарушивших противоэпидемические меры. Кроме того, были обнаружены также три нарушения правил передвижения судов по Влтаве. Проверка на судах продолжалась около двух часов.По данным полиции, участники акции приурочили ее к отмечаемому в республике 28 марта Дню учителя и выступали за скорейшее возобновление занятий в школах.В настоящее время в десятимиллионной Чехии 173,5 тысячи человек больны коронавирусом, из них 7,3 тысячи госпитализированы. В целом за период пандемии в стране заразились 1,515 миллиона человек, выздоровели 1,315 миллиона, скончались 25,8 тысячи человек.В рамках режима чрезвычайной ситуации в стране до минимума ограничена общественная жизнь. Работают лишь магазины с продуктами и бытовыми товарами, а также аптеки. Также продолжают свою деятельность ведущие промышленные предприятия, на которых дважды в неделю проводится тестирование всех сотрудников. Запрещено без уважительных причин передвижение граждан между районами страны, с 21.00 до 05.00 действует комендантский час.Как сообщил в воскресенье глава минздрава Ян Блатны, в связи с некоторым улучшением в последние недели эпидемиологической ситуации в стране, кабмин предполагает рассмотреть возможное ослабление некоторых ограничительных мер после праздника католической Пасхи (2-5 апреля). В частности, возможно открытие детских садов и возобновление занятий в младших классах школ.
https://ria.ru/20210328/amsterdam-1603219291.html
https://ria.ru/20210321/marsel-1602235611.html
чехия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584938588_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_def456f37c959c59b5a2d5bfd6cd4a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, чехия, прага, в мире

В Праге прошел протест против ограничительных мер по COVID-19

02:42 29.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 29 мар – РИА Новости. Около 200 человек приняли участие в несанкционированной протестной акции в Праге против ограничительных мер правительства, которая была проведена на семи речных судах вечером в воскресенье, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштева.
"Полицейские заметили несколько плывущих по реке Влтаве судов с людьми на палубах, не имеющих на себе защитные средства дыхательных путей. Данные суда были полицейскими задержаны, а находившиеся на них люди проверены на предмет возможного нарушения противоэпидемических мер", - сообщила Сиржиштева.
По ее словам, в мэрию города по итогам проверки были переданы данные на несколько десятков человек, нарушивших противоэпидемические меры. Кроме того, были обнаружены также три нарушения правил передвижения судов по Влтаве. Проверка на судах продолжалась около двух часов.
По данным полиции, участники акции приурочили ее к отмечаемому в республике 28 марта Дню учителя и выступали за скорейшее возобновление занятий в школах.
В настоящее время в десятимиллионной Чехии 173,5 тысячи человек больны коронавирусом, из них 7,3 тысячи госпитализированы. В целом за период пандемии в стране заразились 1,515 миллиона человек, выздоровели 1,315 миллиона, скончались 25,8 тысячи человек.
Применение водометов на акции протеста против COVID-мер в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
Вчера, 20:09
В Амстердаме полиция применила водометы против протестующих
В рамках режима чрезвычайной ситуации в стране до минимума ограничена общественная жизнь. Работают лишь магазины с продуктами и бытовыми товарами, а также аптеки. Также продолжают свою деятельность ведущие промышленные предприятия, на которых дважды в неделю проводится тестирование всех сотрудников. Запрещено без уважительных причин передвижение граждан между районами страны, с 21.00 до 05.00 действует комендантский час.
Как сообщил в воскресенье глава минздрава Ян Блатны, в связи с некоторым улучшением в последние недели эпидемиологической ситуации в стране, кабмин предполагает рассмотреть возможное ослабление некоторых ограничительных мер после праздника католической Пасхи (2-5 апреля). В частности, возможно открытие детских садов и возобновление занятий в младших классах школ.
Карнавал в Марселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 22:40
На запрещенном карнавале в Марселе полиция применила слезоточивый газ
 
Коронавирус COVID-19ЧехияПрагаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Названы самые востребованные работники в России
03:57При пожаре на НПЗ в Индонезии пострадали двадцать человек
03:43В России изменятся правила сдачи экзамена на права и выдачи удостоверений
03:22Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек
03:12Название ракеты "Ангара" стало торговым знаком "Роскосмоса"
03:07Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных
02:57На Камчатке альпинист сорвался с вулкана
02:49При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека
02:43РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
02:42В Праге прошел протест против ограничительных мер по COVID-19
02:31Турагенты рассказали, как россияне планируют поездки в период пандемии
02:29В чешской лаборатории обнаружили неизвестную ранее мутацию COVID-19
02:14Аналитик объяснил, как заработать тысячи процентов на биржевых активах
02:11Ведущий метеоролог Gismeteo дал прогноз на апрель
02:04Названа возможная причина пожара на НПЗ в Индонезии
01:58Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму
01:52Евгений Григорьев победил на выборах главы Якутска
01:29В Египте назвали возможную дату начала разгрузки судна в Суэцком канале
01:11Финансист назвал ситуации, когда инвестор может потерять все
00:42Источник спрогнозировал режим работы Суэцкого канала после разблокировки
Лента новостейМолния