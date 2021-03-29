https://ria.ru/20210329/protest-1603234389.html

В Праге прошел протест против ограничительных мер по COVID-19

В Праге прошел протест против ограничительных мер по COVID-19

Около 200 человек приняли участие в несанкционированной протестной акции в Праге против ограничительных мер правительства, которая была проведена на семи речных РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T02:42

2021-03-29T02:42

2021-03-29T02:42

коронавирус covid-19

чехия

прага

в мире

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ПРАГА, 29 мар – РИА Новости. Около 200 человек приняли участие в несанкционированной протестной акции в Праге против ограничительных мер правительства, которая была проведена на семи речных судах вечером в воскресенье, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштева.По ее словам, в мэрию города по итогам проверки были переданы данные на несколько десятков человек, нарушивших противоэпидемические меры. Кроме того, были обнаружены также три нарушения правил передвижения судов по Влтаве. Проверка на судах продолжалась около двух часов.По данным полиции, участники акции приурочили ее к отмечаемому в республике 28 марта Дню учителя и выступали за скорейшее возобновление занятий в школах.В настоящее время в десятимиллионной Чехии 173,5 тысячи человек больны коронавирусом, из них 7,3 тысячи госпитализированы. В целом за период пандемии в стране заразились 1,515 миллиона человек, выздоровели 1,315 миллиона, скончались 25,8 тысячи человек.В рамках режима чрезвычайной ситуации в стране до минимума ограничена общественная жизнь. Работают лишь магазины с продуктами и бытовыми товарами, а также аптеки. Также продолжают свою деятельность ведущие промышленные предприятия, на которых дважды в неделю проводится тестирование всех сотрудников. Запрещено без уважительных причин передвижение граждан между районами страны, с 21.00 до 05.00 действует комендантский час.Как сообщил в воскресенье глава минздрава Ян Блатны, в связи с некоторым улучшением в последние недели эпидемиологической ситуации в стране, кабмин предполагает рассмотреть возможное ослабление некоторых ограничительных мер после праздника католической Пасхи (2-5 апреля). В частности, возможно открытие детских садов и возобновление занятий в младших классах школ.

https://ria.ru/20210328/amsterdam-1603219291.html

https://ria.ru/20210321/marsel-1602235611.html

чехия

прага

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коронавирус covid-19, чехия, прага, в мире