https://ria.ru/20210329/prosvetlenie-1603325253.html

Далай-лама рассказал, как достичь просветления

Далай-лама рассказал, как достичь просветления

Далай-лама ответил российским студентам, что такое просветление, как его достичь и сможет ли человечество выжить, если все станут просветленными. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:34

2021-03-29T16:34

2021-03-29T16:50

религия и мировоззрение

религия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

буддизм

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама ответил российским студентам, что такое просветление, как его достичь и сможет ли человечество выжить, если все станут просветленными.Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет".Он отметил, что буддисты не верят в Творца, заботящегося обо всех творениях, и потому вся ответственность за жизнь человечества лежит на самих людях."Буддизм говорит, что нет Бога-Творца, что вы сами себе хозяева, на протяжении многих жизней вы рождаетесь в разных телах, в разных галактиках. Можно менять жизни, галактики, но поток сознания будет тот же", - добавил духовный лидер.Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

https://ria.ru/20210329/samopozhertvovanie-1603249339.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм