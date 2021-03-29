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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210329/prosvetlenie-1603325253.html
Далай-лама рассказал, как достичь просветления
Далай-лама рассказал, как достичь просветления
Далай-лама ответил российским студентам, что такое просветление, как его достичь и сможет ли человечество выжить, если все станут просветленными. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:34
2021-03-29T16:50
религия и мировоззрение
религия
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
буддизм
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама ответил российским студентам, что такое просветление, как его достичь и сможет ли человечество выжить, если все станут просветленными.Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет".Он отметил, что буддисты не верят в Творца, заботящегося обо всех творениях, и потому вся ответственность за жизнь человечества лежит на самих людях."Буддизм говорит, что нет Бога-Творца, что вы сами себе хозяева, на протяжении многих жизней вы рождаетесь в разных телах, в разных галактиках. Можно менять жизни, галактики, но поток сознания будет тот же", - добавил духовный лидер.Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).
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религия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм

Далай-лама рассказал, как достичь просветления

16:34 29.03.2021 (обновлено: 16:50 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Ольга Липич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама ответил российским студентам, что такое просветление, как его достичь и сможет ли человечество выжить, если все станут просветленными.
Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет".
"Базовая природа ума – это ясный свет. Однако людям также присущи омрачающие, негативные эмоции, основанные на неведении. Неведение не является природой нашего ума, поэтому если мы будем тренировать свой ум, опираясь на слова Будды, развивать в себе мудрость и сострадание, то сможем устранить неведение и отрицательные эмоции или ослабить их. В результате проявится природа нашего ума – ясный свет. Можно сказать, что просветление в буддизме означает мудрость", - заявил Далай-лама.
Он отметил, что буддисты не верят в Творца, заботящегося обо всех творениях, и потому вся ответственность за жизнь человечества лежит на самих людях.
"Буддизм говорит, что нет Бога-Творца, что вы сами себе хозяева, на протяжении многих жизней вы рождаетесь в разных телах, в разных галактиках. Можно менять жизни, галактики, но поток сознания будет тот же", - добавил духовный лидер.
Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).
Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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