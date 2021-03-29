https://ria.ru/20210329/programma-1603295728.html
В Верхневолжье программа поддержки местных инициатив включает 234 проекта
В Верхневолжье программа поддержки местных инициатив включает 234 проекта
В Тверской области в этом году планируется реализовать 234 проекта по программе поддержки местных инициатив, объем поддержки из областного бюджета составит... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:29
2021-03-29T14:29
2021-03-29T14:29
тверская область
игорь руденя
лихославльский район
тверская область
старицкий район
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ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется реализовать 234 проекта по программе поддержки местных инициатив, объем поддержки из областного бюджета составит 146,2 миллиона рублей, сообщает пресс- служба областного правительства."Всего для участия в конкурсном отборе от муниципальных образований региона были поданы 343 заявки, что показывает высокую социальную активность жителей Верхневолжья. Это выше уровня 2020 года – в прошлом году в конкурсе участвовали 325 проекта". – говорится в сообщении. По словам губернатора области Игоря Рудени, в Верхневолжье накоплен богатый положительный опыт по этой программе, есть немало по-настоящему серьезных достижений, которыми можно гордиться. "Программа зарекомендовала себя как оперативный и действенный способ решения актуальных вопросов развития территорий", – отметил глава региона. По информации пресс-службы, самыми активными участниками программы в этом году стали Старицкий район (35 проектов) и Вышневолоцкий городской округ (34 проекта), в Твери и Осташковском городском округе реализуют по 12 проектов, в Лихославльском районе – 10 проектов. Программа поддержки местных инициатив стартовала стартовала в Тверской области в 2013 году. Объемы региональной поддержки растут ежегодно. В 2020 году на проекты в рамках программы выделены более 130 миллионов рублей. За прошедшие пять лет – с 2016 по 2020 годы – в рамках программы созданы 1248 объектов общественной инфраструктуры.
https://ria.ru/20210315/sotspodderzhka-1601324808.html
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игорь руденя, лихославльский район, тверская область, старицкий район