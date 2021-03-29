Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/produkty-1603356732.html
Врач перечислил отравляющие кишечник продукты
Врач перечислил отравляющие кишечник продукты
Врач из Германии Томас Фрилинг в статье для Focus рассказал об опасных для кишечника продуктах. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:13
2021-03-29T19:31
здоровье
германия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600141400_0:183:3070:1911_1920x0_80_0_0_bd283e775a24c1da85fde023f9ff069e.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Врач из Германии Томас Фрилинг в статье для Focus рассказал об опасных для кишечника продуктах.По словам Фрилинга, особенно стоит избегать употребления продуктов, содержащих сахар, обжаренные или копченые колбасные изделия, а также "плохие жиры": маргарин, майонез и сало. "Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его более восприимчивым к заболеваниям", — объяснил он. Для поддержания здоровья медик рекомендовал придерживаться средиземноморской, преимущественно вегетарианской и богатой клетчаткой диеты. Для неповрежденной слизистой кишечника медик также посоветовал добавить в рацион бобовые, такие как горох, чечевица, нут, и некоторые овощи, например шпинат или морковь. Отдельно Фрилинг выделил пользу бананов. В них содержатся вещества, благоприятно влияющие на рост противовоспалительных кишечных бактерий.
https://ria.ru/20210323/dementsiya-1602495421.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600141400_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d745413371a6c96c60ec753f9481774d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, германия, общество

Врач перечислил отравляющие кишечник продукты

19:13 29.03.2021 (обновлено: 19:31 29.03.2021)
 
© Depositphotos / cookelmaЖенщина берет молоко из холодильника
Женщина берет молоко из холодильника - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Depositphotos / cookelma
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Врач из Германии Томас Фрилинг в статье для Focus рассказал об опасных для кишечника продуктах.
По словам Фрилинга, особенно стоит избегать употребления продуктов, содержащих сахар, обжаренные или копченые колбасные изделия, а также "плохие жиры": маргарин, майонез и сало.
"Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его более восприимчивым к заболеваниям", — объяснил он.
Для поддержания здоровья медик рекомендовал придерживаться средиземноморской, преимущественно вегетарианской и богатой клетчаткой диеты.
Социальный работник закупает товары для продуктовых наборов пенсионерам в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 15:35
Назван продукт, даже кусочек которого резко увеличивает риск деменции
Для неповрежденной слизистой кишечника медик также посоветовал добавить в рацион бобовые, такие как горох, чечевица, нут, и некоторые овощи, например шпинат или морковь. Отдельно Фрилинг выделил пользу бананов. В них содержатся вещества, благоприятно влияющие на рост противовоспалительных кишечных бактерий.
 
ЗдоровьеГерманияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
Лента новостейМолния