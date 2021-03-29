https://ria.ru/20210329/produkty-1603356732.html

Врач перечислил отравляющие кишечник продукты

Врач перечислил отравляющие кишечник продукты

Врач из Германии Томас Фрилинг в статье для Focus рассказал об опасных для кишечника продуктах. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T19:13

2021-03-29T19:13

2021-03-29T19:31

здоровье

германия

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Врач из Германии Томас Фрилинг в статье для Focus рассказал об опасных для кишечника продуктах.По словам Фрилинга, особенно стоит избегать употребления продуктов, содержащих сахар, обжаренные или копченые колбасные изделия, а также "плохие жиры": маргарин, майонез и сало. "Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его более восприимчивым к заболеваниям", — объяснил он. Для поддержания здоровья медик рекомендовал придерживаться средиземноморской, преимущественно вегетарианской и богатой клетчаткой диеты. Для неповрежденной слизистой кишечника медик также посоветовал добавить в рацион бобовые, такие как горох, чечевица, нут, и некоторые овощи, например шпинат или морковь. Отдельно Фрилинг выделил пользу бананов. В них содержатся вещества, благоприятно влияющие на рост противовоспалительных кишечных бактерий.

https://ria.ru/20210323/dementsiya-1602495421.html

германия

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здоровье, германия, общество