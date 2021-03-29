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Врач перечислил отравляющие кишечник продукты
Врач перечислил отравляющие кишечник продукты
Врач из Германии Томас Фрилинг в статье для Focus рассказал об опасных для кишечника продуктах. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:13
2021-03-29T19:13
2021-03-29T19:31
здоровье
германия
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Врач из Германии Томас Фрилинг в статье для Focus рассказал об опасных для кишечника продуктах.По словам Фрилинга, особенно стоит избегать употребления продуктов, содержащих сахар, обжаренные или копченые колбасные изделия, а также "плохие жиры": маргарин, майонез и сало. "Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его более восприимчивым к заболеваниям", — объяснил он. Для поддержания здоровья медик рекомендовал придерживаться средиземноморской, преимущественно вегетарианской и богатой клетчаткой диеты. Для неповрежденной слизистой кишечника медик также посоветовал добавить в рацион бобовые, такие как горох, чечевица, нут, и некоторые овощи, например шпинат или морковь. Отдельно Фрилинг выделил пользу бананов. В них содержатся вещества, благоприятно влияющие на рост противовоспалительных кишечных бактерий.
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здоровье, германия, общество
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Врач из Германии
Томас Фрилинг в статье для Focus
рассказал об опасных для кишечника продуктах.
По словам Фрилинга, особенно стоит избегать употребления продуктов, содержащих сахар, обжаренные или копченые колбасные изделия, а также "плохие жиры": маргарин, майонез и сало.
"Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его более восприимчивым к заболеваниям", — объяснил он.
Для поддержания здоровья медик рекомендовал придерживаться средиземноморской, преимущественно вегетарианской и богатой клетчаткой диеты.
Для неповрежденной слизистой кишечника медик также посоветовал добавить в рацион бобовые, такие как горох, чечевица, нут, и некоторые овощи, например шпинат или морковь. Отдельно Фрилинг выделил пользу бананов. В них содержатся вещества, благоприятно влияющие на рост противовоспалительных кишечных бактерий.