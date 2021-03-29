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Путин подписал указ о весеннем призыве
Путин подписал указ о весеннем призыве
Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:06
2021-03-29T14:06
2021-03-29T15:43
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Во время этой кампании планируется призвать 134 650 граждан России, не находящихся в запасе и отвечающих требованиям закона "О воинской обязанности и военной службе".Согласно этому документу, срочная служба длится 12 месяцев вне зависимости от рода войск. Этот срок начинается с момента прибытия призывника на сборный пункт и получения звания.Также закон предусматривает отсрочки, в том числе по состоянию здоровья, из-за учебы, а также по некоторым семейным обстоятельствам.Вместе с этим президент своим указом постановил уволить тех военнослужащих, чей срок службы по призыву истек.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Путин
подписал указ о призыве на военную службу, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.
Документ
опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Во время этой кампании планируется призвать 134 650 граждан России, не находящихся в запасе и отвечающих требованиям закона "О воинской обязанности и военной службе".
Согласно этому документу, срочная служба длится 12 месяцев вне зависимости от рода войск. Этот срок начинается с момента прибытия призывника на сборный пункт и получения звания.
Также закон предусматривает отсрочки, в том числе по состоянию здоровья, из-за учебы, а также по некоторым семейным обстоятельствам.
Вместе с этим президент своим указом постановил уволить тех военнослужащих, чей срок службы по призыву истек.