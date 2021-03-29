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Наука
https://ria.ru/20210329/premiya-1603334226.html
Российская премия "За верность науке" получит рекордное число заявок
Российская премия "За верность науке" получит рекордное число заявок
Всероссийская премия "За верность науке", ежегодно присуждаемая людям, занимающимся популяризацией исследований и разработок, в нынешнем году получит рекордно... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:12
2021-03-29T18:44
наука
дмитрий чернышенко
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Всероссийская премия "За верность науке", ежегодно присуждаемая людям, занимающимся популяризацией исследований и разработок, в нынешнем году получит рекордно большое число заявок, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Первое заседание оргкомитета VII Всероссийской премии "За верность науке" прошло в понедельник в Москве в министерстве науки и высшего образования РФ. Эта премия входит в план основных мероприятий Года науки и технологий, проводимого в России в нынешнем году."Премия "За верность науке", которая проводится уже седьмой раз, имеет в Год науки и технологий особое звучание. И внимание со стороны участников это доказывает. В этом году ожидается рекордное количество заявок", - сказал Чернышенко.По его словам, журналисты, общественные деятели и ученые, знакомящие аудиторию с объективными фактами и новейшими технологическими достижениями страны, вносят весомый вклад в популяризацию российской науки. "Уверен, что благодаря премии будут выявлены новые познавательные проекты, способствующие формированию у наших граждан прекрасного чувства - гордости за страну", - добавил вице-премьер.Всероссийская премия "За верность науке" присуждается ежегодно с 2015 года. Цель премии - выявление и поддержка проектов, направленных на популяризацию научных достижений, повышение престижа профессиональной научной деятельности в России и развитие профессиональной научной коммуникации. Организатор премии - Минобрнауки РФ.Заявки на соискание премии будут приниматься с 15 апреля. Впервые в 2021 году введена специальная номинация "Лучший проект, направленный на защиту исторической правды", а также предусмотрены награды за популяризацию атомной и космической отраслей. Торжественная церемония награждения запланирована на 10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие.Выдвинуть свою кандидатуру могут журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений.В утвержденный состав экспертного совета премии в нынешнем году вошли известные ученые, журналисты, широко освещающие научную тематику, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, вузов, научно-исследовательских институтов.
https://ria.ru/20210318/pravitelstvo-1601761246.html
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60
дмитрий чернышенко, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), москва

Российская премия "За верность науке" получит рекордное число заявок

17:12 29.03.2021 (обновлено: 18:44 29.03.2021)
 
© Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Газпром-медиа Холдинг
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Всероссийская премия "За верность науке", ежегодно присуждаемая людям, занимающимся популяризацией исследований и разработок, в нынешнем году получит рекордно большое число заявок, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Первое заседание оргкомитета VII Всероссийской премии "За верность науке" прошло в понедельник в Москве в министерстве науки и высшего образования РФ. Эта премия входит в план основных мероприятий Года науки и технологий, проводимого в России в нынешнем году.
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"Премия "За верность науке", которая проводится уже седьмой раз, имеет в Год науки и технологий особое звучание. И внимание со стороны участников это доказывает. В этом году ожидается рекордное количество заявок", - сказал Чернышенко.
По его словам, журналисты, общественные деятели и ученые, знакомящие аудиторию с объективными фактами и новейшими технологическими достижениями страны, вносят весомый вклад в популяризацию российской науки. "Уверен, что благодаря премии будут выявлены новые познавательные проекты, способствующие формированию у наших граждан прекрасного чувства - гордости за страну", - добавил вице-премьер.
Всероссийская премия "За верность науке" присуждается ежегодно с 2015 года. Цель премии - выявление и поддержка проектов, направленных на популяризацию научных достижений, повышение престижа профессиональной научной деятельности в России и развитие профессиональной научной коммуникации. Организатор премии - Минобрнауки РФ.
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Заявки на соискание премии будут приниматься с 15 апреля. Впервые в 2021 году введена специальная номинация "Лучший проект, направленный на защиту исторической правды", а также предусмотрены награды за популяризацию атомной и космической отраслей. Торжественная церемония награждения запланирована на 10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие.
Выдвинуть свою кандидатуру могут журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений.
В утвержденный состав экспертного совета премии в нынешнем году вошли известные ученые, журналисты, широко освещающие научную тематику, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, вузов, научно-исследовательских институтов.
 
НаукаДмитрий ЧернышенкоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Москва
 
 
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