https://ria.ru/20210329/premiya-1603334226.html

Российская премия "За верность науке" получит рекордное число заявок

Российская премия "За верность науке" получит рекордное число заявок

Всероссийская премия "За верность науке", ежегодно присуждаемая людям, занимающимся популяризацией исследований и разработок, в нынешнем году получит рекордно... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:12

2021-03-29T17:12

2021-03-29T18:44

наука

дмитрий чернышенко

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

москва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Всероссийская премия "За верность науке", ежегодно присуждаемая людям, занимающимся популяризацией исследований и разработок, в нынешнем году получит рекордно большое число заявок, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Первое заседание оргкомитета VII Всероссийской премии "За верность науке" прошло в понедельник в Москве в министерстве науки и высшего образования РФ. Эта премия входит в план основных мероприятий Года науки и технологий, проводимого в России в нынешнем году."Премия "За верность науке", которая проводится уже седьмой раз, имеет в Год науки и технологий особое звучание. И внимание со стороны участников это доказывает. В этом году ожидается рекордное количество заявок", - сказал Чернышенко.По его словам, журналисты, общественные деятели и ученые, знакомящие аудиторию с объективными фактами и новейшими технологическими достижениями страны, вносят весомый вклад в популяризацию российской науки. "Уверен, что благодаря премии будут выявлены новые познавательные проекты, способствующие формированию у наших граждан прекрасного чувства - гордости за страну", - добавил вице-премьер.Всероссийская премия "За верность науке" присуждается ежегодно с 2015 года. Цель премии - выявление и поддержка проектов, направленных на популяризацию научных достижений, повышение престижа профессиональной научной деятельности в России и развитие профессиональной научной коммуникации. Организатор премии - Минобрнауки РФ.Заявки на соискание премии будут приниматься с 15 апреля. Впервые в 2021 году введена специальная номинация "Лучший проект, направленный на защиту исторической правды", а также предусмотрены награды за популяризацию атомной и космической отраслей. Торжественная церемония награждения запланирована на 10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие.Выдвинуть свою кандидатуру могут журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений.В утвержденный состав экспертного совета премии в нынешнем году вошли известные ученые, журналисты, широко освещающие научную тематику, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, вузов, научно-исследовательских институтов.

https://ria.ru/20210318/pravitelstvo-1601761246.html

https://na.ria.ru/20210329/minobrnauki-1603267439.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), москва