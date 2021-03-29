https://ria.ru/20210329/pozhar-1603376256.html

При пожаре в жилом доме в Москве спасли пять человек

При пожаре в жилом доме в Москве спасли пять человек

Пожар произошел в квартире девятиэтажного здания в Москве, спасли пять человек, в том числе ребенка, сообщил столичный главк МЧС. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T22:44

2021-03-29T22:44

2021-03-29T22:44

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пожар произошел в квартире девятиэтажного здания в Москве, спасли пять человек, в том числе ребенка, сообщил столичный главк МЧС.Сообщение о возгорании по улице Профсоюзная улица, дом 152 корпус 3, поступило в 21.42. Возгорание происходило на 7 этаже."В 22.07 открытое горение в квартире ликвидировано", - говорится в сообщении.Добавляется, что из соседней квартиры спасли пять человек, в том числе одного ребенка.Позднее на сайте ГУ МЧС по столице сообщили, что пожар в квартире девятиэтажного здания в Москве, ликвидирован."В 22.18 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.Добавляется, что происходило возгорание вещей и мебели на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20210223/pozhar-1598662289.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия