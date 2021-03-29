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При пожаре в жилом доме в Москве спасли пять человек
При пожаре в жилом доме в Москве спасли пять человек
Пожар произошел в квартире девятиэтажного здания в Москве, спасли пять человек, в том числе ребенка, сообщил столичный главк МЧС. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T22:44
2021-03-29T22:44
2021-03-29T22:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пожар произошел в квартире девятиэтажного здания в Москве, спасли пять человек, в том числе ребенка, сообщил столичный главк МЧС.Сообщение о возгорании по улице Профсоюзная улица, дом 152 корпус 3, поступило в 21.42. Возгорание происходило на 7 этаже."В 22.07 открытое горение в квартире ликвидировано", - говорится в сообщении.Добавляется, что из соседней квартиры спасли пять человек, в том числе одного ребенка.Позднее на сайте ГУ МЧС по столице сообщили, что пожар в квартире девятиэтажного здания в Москве, ликвидирован."В 22.18 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.Добавляется, что происходило возгорание вещей и мебели на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20210223/pozhar-1598662289.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия