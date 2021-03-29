https://ria.ru/20210329/poterya-1603206375.html

Финансист назвал ситуации, когда инвестор может потерять все

Финансист назвал ситуации, когда инвестор может потерять все

Любые инвестиции на фондовом рынке несут определенные риски. Но они увеличиваются для тех, кто вкладывает в активы не собственные средства, рассказал агентству... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T01:11

2021-03-29T01:11

2021-03-29T01:11

петр бубнов

noble russian finance club

россия

инвестиции

общество

экономика

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Любые инвестиции на фондовом рынке несут определенные риски. Но они увеличиваются для тех, кто вкладывает в активы не собственные средства, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор, совладелец компании Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.Но чаще всего теряют все свои деньги игроки, которые торгуют с "плечом", то есть используют заемные средства. По словам Бубнова, чем выше кредитное плечо, тем больше вероятность потерять все средства.Есть еще одна ситуация, которая может спровоцировать потери. Речь идет о банкротстве эмитента."Конечно, компания, дела которой настолько плохи, что ей может угрожать банкротство, прежде всего будет лишена листинга на бирже, при этом она обязана будет выкупить акции. Но порой даже в таких ситуациях инвесторы продолжают надеяться на лучшее, не предъявляя свои бумаги к выкупу", — резюмировал Бубнов.

https://ria.ru/20210327/investitsii-1603077522.html

россия

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2021

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петр бубнов, noble russian finance club, россия, инвестиции, общество, экономика