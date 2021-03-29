https://ria.ru/20210329/posylki-1603274926.html

ВШЭ: РФ потеряет из-за снижения порога беспошлинных посылок 15,4 млрд руб

ВШЭ: РФ потеряет из-за снижения порога беспошлинных посылок 15,4 млрд руб

Российская экономик будет терять по 15,4 миллиарда рублей в год в случае снижения лимита беспошлинного ввоза интернет-посылок в РФ с нынешних 200 до 100 евро,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:25

2021-03-29T12:25

2021-03-29T12:25

высшая школа экономики (вшэ)

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости/Прайм. Российская экономик будет терять по 15,4 миллиарда рублей в год в случае снижения лимита беспошлинного ввоза интернет-посылок в РФ с нынешних 200 до 100 евро, подсчитали эксперты ВШЭ.В России до 2018 года действовал достаточно высокий по международным меркам лимит беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов (DMT) в 1000 евро. В 2018 году на уровне ЕАЭС было принято решение о поэтапном снижении необлагаемого лимита до 500 евро в 2019 году и до 200 евро в 2020 году. "Текущие планы предусматривают дальнейшее снижение величины DMT: с 1 июля 2020 г. планировалось снижение лимита до 100 евро. Но из-за сокращения потока посылок, потерь национального почтового оператора эти планы были перенесены на год", - говорится в документе.В случае, если такое решение будет принято, поток посылок и экспресс-отправлений из-за рубежа, подпадающих под новое регулирование может сократиться на более, чем 10%. Что не приведет к достижению целевых показателей по сборам.С другой стороны, количество посылок, требующих таможенного оформления, может возрасти более чем в 10 раз, что потребует дополнительных административных затрат, которые не будут покрыты начисленными таможенными платежами.Так, эксперты подсчитали, что рост доходов бюджета из-за снижения необлагаемого лимита с 500 до 200 евро в 2020 году составил лишь 0,9 миллиарда рублей при выпадающих доходах в 6 миллиардов рублей из-за падения числа заказов. "При этом фактические потери бюджета могут оказаться больше – из-за снижения занятости в смежных отраслях, сокращения заказов на российскую продукцию и ослабления конкуренции на потребительском рынке, что может привести к монополизации и опережающему росту цен во внутренней интернет-торговле", –полагают в ВШЭ.

https://ria.ru/20210305/retsessiya-1600008499.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высшая школа экономики (вшэ), экономика