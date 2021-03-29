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ВШЭ: РФ потеряет из-за снижения порога беспошлинных посылок 15,4 млрд руб
ВШЭ: РФ потеряет из-за снижения порога беспошлинных посылок 15,4 млрд руб
Российская экономик будет терять по 15,4 миллиарда рублей в год в случае снижения лимита беспошлинного ввоза интернет-посылок в РФ с нынешних 200 до 100 евро,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:25
2021-03-29T12:25
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости/Прайм. Российская экономик будет терять по 15,4 миллиарда рублей в год в случае снижения лимита беспошлинного ввоза интернет-посылок в РФ с нынешних 200 до 100 евро, подсчитали эксперты ВШЭ.В России до 2018 года действовал достаточно высокий по международным меркам лимит беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов (DMT) в 1000 евро. В 2018 году на уровне ЕАЭС было принято решение о поэтапном снижении необлагаемого лимита до 500 евро в 2019 году и до 200 евро в 2020 году. "Текущие планы предусматривают дальнейшее снижение величины DMT: с 1 июля 2020 г. планировалось снижение лимита до 100 евро. Но из-за сокращения потока посылок, потерь национального почтового оператора эти планы были перенесены на год", - говорится в документе.В случае, если такое решение будет принято, поток посылок и экспресс-отправлений из-за рубежа, подпадающих под новое регулирование может сократиться на более, чем 10%. Что не приведет к достижению целевых показателей по сборам.С другой стороны, количество посылок, требующих таможенного оформления, может возрасти более чем в 10 раз, что потребует дополнительных административных затрат, которые не будут покрыты начисленными таможенными платежами.Так, эксперты подсчитали, что рост доходов бюджета из-за снижения необлагаемого лимита с 500 до 200 евро в 2020 году составил лишь 0,9 миллиарда рублей при выпадающих доходах в 6 миллиардов рублей из-за падения числа заказов. "При этом фактические потери бюджета могут оказаться больше – из-за снижения занятости в смежных отраслях, сокращения заказов на российскую продукцию и ослабления конкуренции на потребительском рынке, что может привести к монополизации и опережающему росту цен во внутренней интернет-торговле", –полагают в ВШЭ.
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высшая школа экономики (вшэ), экономика

ВШЭ: РФ потеряет из-за снижения порога беспошлинных посылок 15,4 млрд руб

12:25 29.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПочтовый таможенный пост в аэропорту Внуково в Москве
Почтовый таможенный пост в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости/Прайм. Российская экономик будет терять по 15,4 миллиарда рублей в год в случае снижения лимита беспошлинного ввоза интернет-посылок в РФ с нынешних 200 до 100 евро, подсчитали эксперты ВШЭ.
"По нашим оценкам, снижение DMT с €200 до €100 принесет нетто-потери для российской экономики в размере 15,4 миллиарда рублей", - сообщили РИА Новости эксперты Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ со ссылкой на исследование "Развитие трансграничной интернет-торговли: оценка социально-экономического эффекта".
В России до 2018 года действовал достаточно высокий по международным меркам лимит беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов (DMT) в 1000 евро. В 2018 году на уровне ЕАЭС было принято решение о поэтапном снижении необлагаемого лимита до 500 евро в 2019 году и до 200 евро в 2020 году. "Текущие планы предусматривают дальнейшее снижение величины DMT: с 1 июля 2020 г. планировалось снижение лимита до 100 евро. Но из-за сокращения потока посылок, потерь национального почтового оператора эти планы были перенесены на год", - говорится в документе.
В случае, если такое решение будет принято, поток посылок и экспресс-отправлений из-за рубежа, подпадающих под новое регулирование может сократиться на более, чем 10%. Что не приведет к достижению целевых показателей по сборам.
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С другой стороны, количество посылок, требующих таможенного оформления, может возрасти более чем в 10 раз, что потребует дополнительных административных затрат, которые не будут покрыты начисленными таможенными платежами.
Так, эксперты подсчитали, что рост доходов бюджета из-за снижения необлагаемого лимита с 500 до 200 евро в 2020 году составил лишь 0,9 миллиарда рублей при выпадающих доходах в 6 миллиардов рублей из-за падения числа заказов. "При этом фактические потери бюджета могут оказаться больше – из-за снижения занятости в смежных отраслях, сокращения заказов на российскую продукцию и ослабления конкуренции на потребительском рынке, что может привести к монополизации и опережающему росту цен во внутренней интернет-торговле", –полагают в ВШЭ.
Эксперты рассмотрели и более мягкий сценарий со снижением необлагаемого лимита до 150 евро. В этом случае потери потребителей и почтовых операторов, по расчетам экспертов, будут ниже, но общий нетто-эффект все равно останется отрицательным, составив 11,4 миллиарда рублей в год. "Из-за относительно небольшого увеличения посылок, подпадающих под начисление таможенных сборов, поступления в бюджет вырастут лишь на 1,7 миллиарда рублей, при этом затраты ФТС и почтовых служб на обработку таких посылок могут достигнуть 7,7 миллиарда рублей в год", - говорится в исследовании.
 
Высшая школа экономики (ВШЭ)Экономика
 
 
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