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Кремль вскоре назовет дату послания президента Федеральному Собранию
Кремль вскоре назовет дату послания президента Федеральному Собранию
Дата оглашения послания Федеральному Собранию будет озвучена своевременно, это произойдёт скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:04
2021-03-29T11:04
2021-03-29T11:38
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дата оглашения послания Федеральному Собранию будет озвучена своевременно, это произойдёт скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сообщим своевременно, мы скоро сообщим", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что дата якобы намечена на 22 апреля.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика