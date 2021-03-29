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Кремль вскоре назовет дату послания президента Федеральному Собранию

Кремль вскоре назовет дату послания президента Федеральному Собранию

Дата оглашения послания Федеральному Собранию будет озвучена своевременно, это произойдёт скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:04

2021-03-29T11:04

2021-03-29T11:38

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дата оглашения послания Федеральному Собранию будет озвучена своевременно, это произойдёт скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сообщим своевременно, мы скоро сообщим", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что дата якобы намечена на 22 апреля.

https://ria.ru/20200115/1563360397.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика