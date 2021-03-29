https://ria.ru/20210329/polsha-1603308351.html

"Личный психоз". Поляки высмеяли угрозу посла в адрес России

"Личный психоз". Поляки высмеяли угрозу посла в адрес России

Читатели портала Interia с иронией отнеслись к призыву посла Польши в Германии Анджея Пшилебского "ослабить Россию". РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:21

2021-03-29T15:21

2021-03-29T16:02

россия

северный поток — 2

владимир путин

польша

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели портала Interia с иронией отнеслись к призыву посла Польши в Германии Анджея Пшилебского "ослабить Россию". Ранее дипломат заявил, что Варшава готова при необходимости "бороться" с Москвой, и призвал свернуть проект "Северный поток — 2". Польские читатели бурно отреагировали на заявление Пшилебского."Все это выглядит как какой-то личный психоз и страхи нашего посла! С кем вступить в бой, а в первую очередь — за что мы должны быть готовы? Кажется, нашему дипломату нужна срочная помощь соответствующего специалиста!" — отреагировал один из комментаторов.При этом многие отметили, что Пшилебский подобными высказываниями "наносит ущерб Польше на международной арене" и "дисквалифицирует себя как дипломата".Один из комментаторов в шутку предположил возможную реакцию президента России на призыв Пшилебского. "Господин посол, при помощи чего вы собираетесь нападать на Россию? У Польши есть какие-нибудь ракеты, способные преодолеть 300 километров?" — поинтересовались в комментариях."Сколько можно задирать державу, располагающую ядерным оружием?" — добавил читатель. "Думаю, россиянам следует игнорировать такого рода "дипломатов" и их бредовые высказывания", — заключил один из комментаторов.В российском посольстве в Германии в ответ на высказывания Пшилебского ранее ответили, что "такая воинственная риторика и откровенно враждебный тон дипломата вызывают разочарование и недоумение". Дипломаты подчеркнули, что объем поставок российского газа в Европу определяется прежде всего потребностью стран ЕС, то есть срыв проекта "Северный поток — 2" не сократит продажи российского газа, а лишь перенаправит потоки углеводородов по другим маршрутам.Полную версию материала читайте на сайте inosmi.ru >>

https://ria.ru/20210310/potok-1600561713.html

https://ria.ru/20210206/polsha-1596198069.html

россия

польша

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2021

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россия, северный поток — 2, владимир путин, польша