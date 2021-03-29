https://ria.ru/20210329/politsiya-1603313073.html
В Подмосковье проверят данные о "живодерах", дрессирующих собак
В Подмосковье проверят данные о "живодерах", дрессирующих собак
Подмосковная полиция начала проверку после обращений граждан о плохих условиях содержания животных на испытательно-тренировочной станции в Солнечногорском... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:40
2021-03-29T15:40
2021-03-29T15:54
химки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подмосковная полиция начала проверку после обращений граждан о плохих условиях содержания животных на испытательно-тренировочной станции в Солнечногорском районе, проведший осмотр ветеринар видимых травм не обнаружил, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Ранее сообщалось, что зоозащитники обнаружили в Солнечногорском районе Подмосковья место, где охотничьих собак дрессируют "средневековыми способами": в соцсетях распространялось видео с якобы жестоким обращением с медведем.В полиции РИА Новости подтвердили получение сообщений о ненадлежащих условиях содержания животных на испытательно-тренировочной станции (ИТС) охотников и рыболовов, расположенной в городском округе Солнечногорск.Тем не менее, в запросе отмечается, что по фактам обращений граждан в полицию проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором изможденного медведя, еле переставляющего лапы, двое крепких молодых людей вытаскивают на цепи из клетки. Перед натравленным на него псом испуганный зверь падает на спину, словно моля о пощаде. Утверждается, что видео было снято 14 марта на притравочной станции "Фирсановка" под Химками.
https://ria.ru/20210329/politsiya-1603304251.html
химки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, происшествия
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подмосковная полиция начала проверку после обращений граждан о плохих условиях содержания животных на испытательно-тренировочной станции в Солнечногорском районе, проведший осмотр ветеринар видимых травм не обнаружил, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
Ранее сообщалось, что зоозащитники обнаружили в Солнечногорском районе Подмосковья место, где охотничьих собак дрессируют "средневековыми способами": в соцсетях распространялось видео с якобы жестоким обращением с медведем.
В полиции РИА Новости подтвердили получение сообщений о ненадлежащих условиях содержания животных на испытательно-тренировочной станции (ИТС) охотников и рыболовов, расположенной в городском округе Солнечногорск.
"В результате выезда на место происшествия сотрудниками полиции истребованы и получены документы, подтверждающие деятельность ИТС. Все животные, содержащиеся на станции, были осмотрены ветеринарным врачом, о чем был составлен акт, согласно которому животные видимых повреждений и травм не имеют", - говорится в ответе управления на соответствующий запрос РИА Новости.
Тем не менее, в запросе отмечается, что по фактам обращений граждан в полицию проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором изможденного медведя, еле переставляющего лапы, двое крепких молодых людей вытаскивают на цепи из клетки. Перед натравленным на него псом испуганный зверь падает на спину, словно моля о пощаде. Утверждается, что видео было снято 14 марта на притравочной станции "Фирсановка" под Химками
.