https://ria.ru/20210329/polet-1603339043.html

Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщает в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:34

2021-03-29T17:34

2021-03-29T19:21

россия

балтийское море

воздушно-космические силы россии

арктика

армия

безопасность

ту-160м

норвежское море

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщает в понедельник Минобороны России.Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.По заявлению Минобороны, все полеты самолетов ВКС России выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".

https://ria.ru/20210312/koshmar-1600967309.html

россия

балтийское море

арктика

норвежское море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полет ракетоносцев Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями. 2021-03-29T17:34 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, балтийское море, воздушно-космические силы россии, арктика, армия, безопасность, ту-160м, норвежское море