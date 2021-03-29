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Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщает в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:34
2021-03-29T19:21
россия
балтийское море
воздушно-космические силы россии
арктика
армия
безопасность
ту-160м
норвежское море
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщает в понедельник Минобороны России.Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.По заявлению Минобороны, все полеты самолетов ВКС России выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".
https://ria.ru/20210312/koshmar-1600967309.html
россия
балтийское море
арктика
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60
Полет ракетоносцев Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями.
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россия, балтийское море, воздушно-космические силы россии, арктика, армия, безопасность, ту-160м, норвежское море

Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

17:34 29.03.2021 (обновлено: 19:21 29.03.2021)
 
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщает в понедельник Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации ВМФ России. Продолжительность полета составила более восьми часов", - говорится в релизе.

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Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
По заявлению Минобороны, все полеты самолетов ВКС России выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".
 
РоссияБалтийское мореВоздушно-космические силы РоссииАрктикаАрмияБезопасностьТу-160МНорвежское море
 
 
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