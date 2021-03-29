https://ria.ru/20210329/polet-1603339043.html
Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщает в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:34
2021-03-29T17:34
2021-03-29T19:21
россия
балтийское море
воздушно-космические силы россии
арктика
армия
безопасность
ту-160м
норвежское море
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщает в понедельник Минобороны России.Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.По заявлению Минобороны, все полеты самолетов ВКС России выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".
https://ria.ru/20210312/koshmar-1600967309.html
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Полет ракетоносцев Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями.
2021-03-29T17:34
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РИА Новости
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россия, балтийское море, воздушно-космические силы россии, арктика, армия, безопасность, ту-160м, норвежское море