https://ria.ru/20210329/piramida-1603322842.html
Кудрин предупредил об опасном приближении регионов к долговой пирамиде
Кудрин предупредил об опасном приближении регионов к долговой пирамиде
Российские регионы, вынужденные занимать на рынке деньги для финансирования своих текущих расходов, шаг за шагом приближаются к долговой пирамиде, предупредил... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:25
2021-03-29T16:25
2021-03-29T16:25
алексей кудрин
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские регионы, вынужденные занимать на рынке деньги для финансирования своих текущих расходов, шаг за шагом приближаются к долговой пирамиде, предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Он напомнил, что в 2020 году госдолг субъектов РФ вырос на 383 миллиарда рублей или на 18% и составил 2,5 триллиона рублей – максимальный уровень за последние 10 лет. "Это, конечно, объяснимо с учётом пандемии, но это требует дополнительного внимания для того, чтобы после пандемии при положительных темпах роста и положительных доходах субъектов мы должны видеть перспективу на снижение величины долга", - заявил Кудрин.Так, по его словам, у трех субъектов федерации долг уже превышает 100% от их доходов: это Мордовия, Хакасия и Удмуртия. "Проблема с высоким уровнем долговой нагрузки усугубляется рыночными заимствованиями для финансирования текущих расходов. Конечно, для обеспечения текущих расходов по идее мы не должны прибегать к рыночным заимствованиям - это означает, что у нас в модели что-то не так", – подчеркнул глава Счетной палаты.При этом, по его словам, нужно различать нормальную модель "критического года", когда заемщик в трудное для себя время быстро накопил большой долг и затем постепенно его выплачивает, от ненормальной - когда текущие расходы покрываются заимствованиями. "Это две разных модели долговой политики субъектов: первая – возможно, вторая неприемлема", – подчеркнул Кудрин.
https://ria.ru/20210329/zarplata-1603229402.html
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алексей кудрин, экономика
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Российские регионы, вынужденные занимать на рынке деньги для финансирования своих текущих расходов, шаг за шагом приближаются к долговой пирамиде, предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин
.
"Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования. Это требует более внимательного отношения, особенно в ближайшее время", - сказал глава Счетной палаты на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Он напомнил, что в 2020 году госдолг субъектов РФ вырос на 383 миллиарда рублей или на 18% и составил 2,5 триллиона рублей – максимальный уровень за последние 10 лет. "Это, конечно, объяснимо с учётом пандемии, но это требует дополнительного внимания для того, чтобы после пандемии при положительных темпах роста и положительных доходах субъектов мы должны видеть перспективу на снижение величины долга", - заявил Кудрин.
Так, по его словам, у трех субъектов федерации долг уже превышает 100% от их доходов: это Мордовия, Хакасия и Удмуртия. "Проблема с высоким уровнем долговой нагрузки усугубляется рыночными заимствованиями для финансирования текущих расходов. Конечно, для обеспечения текущих расходов по идее мы не должны прибегать к рыночным заимствованиям - это означает, что у нас в модели что-то не так", – подчеркнул глава Счетной палаты.
При этом, по его словам, нужно различать нормальную модель "критического года", когда заемщик в трудное для себя время быстро накопил большой долг и затем постепенно его выплачивает, от ненормальной - когда текущие расходы покрываются заимствованиями. "Это две разных модели долговой политики субъектов: первая – возможно, вторая неприемлема", – подчеркнул Кудрин.