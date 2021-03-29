https://ria.ru/20210329/perevod-1603278121.html
В Дагестане представили перевод второй по значимости книги ислама
В Дагестане представили перевод второй по значимости книги ислама
В Махачкале представили первый русскоязычный перевод сборника хадисов (преданий о пророке Мухаммеде) "Сахих аль-Бухари", выполненный специалистами муфтиятов... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:42
2021-03-29T12:42
2021-03-29T12:48
религия и мировоззрение
камиль самигуллин
казань
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В Махачкале представили первый русскоязычный перевод сборника хадисов (преданий о пророке Мухаммеде) "Сахих аль-Бухари", выполненный специалистами муфтиятов Татарстана и Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана."Сахих аль-Бухари" - это вторая по значимости после Корана книга для мусульман и один из основных суннитских сборников хадисов. При этом мусульманские ученые в разные времена сокращали ее. Одной из самых удачных сокращенных версий является "Зубдатуль-Бухари", составленная в XIX веке мусульманским ученым дагестанского происхождения Умаром Дияуддином ад-Дагестани. До сих пор этот труд не был доступен для русскоязычного читателя."Эта книга - ответный духовный подарок татарского народа дагестанскому. И это лишь первый шаг к возрождению отечественного богословского наследия", - приводит пресс-служба слова муфтия Татарстана Камиля Самигуллина. Он также подчеркнул, что на фоне проблемы запрета религиозной литературы издание стало примером того, что коллективный труд позволяет избежать канонических ошибок в современных богословских книгах. В случае, если будут найдены недочеты, муфтий призвал совершенствовать перевод в дальнейшем.Он отметил, что издание перевода стало значимым событием для российских мусульман. Труд, как подчеркнул Самигуллин, появился благодаря совместным усилиям богословов Татарстана и Дагестана."Один из авторов перевода Ахмад хазрат Абуяхъя подчеркнул, что недостоверные переводы Корана и хадисов нанесли русскоязычным мусульманам значительный вред. Несмотря на необходимость изучения оригинальных богословских источников, потребность в переводах среди мусульман до сих пор остается высокой", - отметили в пресс-службе ДУМ РТ.Как отметили в муфтияте, ранее богословы из Дагестана приняли участие в работе над смысловым переводом Корана на русский язык – "Калям Шариф". Его издали в Казани в 2019 году.
https://ria.ru/20210129/khalyal-1595145408.html
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камиль самигуллин, казань
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В Махачкале представили первый русскоязычный перевод сборника хадисов (преданий о пророке Мухаммеде) "Сахих аль-Бухари", выполненный специалистами муфтиятов Татарстана и Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана.
"Сахих аль-Бухари" - это вторая по значимости после Корана книга для мусульман и один из основных суннитских сборников хадисов. При этом мусульманские ученые в разные времена сокращали ее. Одной из самых удачных сокращенных версий является "Зубдатуль-Бухари", составленная в XIX веке мусульманским ученым дагестанского происхождения Умаром Дияуддином ад-Дагестани. До сих пор этот труд не был доступен для русскоязычного читателя.
"Эта книга - ответный духовный подарок татарского народа дагестанскому. И это лишь первый шаг к возрождению отечественного богословского наследия", - приводит пресс-служба слова муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.
Он также подчеркнул, что на фоне проблемы запрета религиозной литературы издание стало примером того, что коллективный труд позволяет избежать канонических ошибок в современных богословских книгах. В случае, если будут найдены недочеты, муфтий призвал совершенствовать перевод в дальнейшем.
Он отметил, что издание перевода стало значимым событием для российских мусульман. Труд, как подчеркнул Самигуллин, появился благодаря совместным усилиям богословов Татарстана и Дагестана.
"Один из авторов перевода Ахмад хазрат Абуяхъя подчеркнул, что недостоверные переводы Корана и хадисов нанесли русскоязычным мусульманам значительный вред. Несмотря на необходимость изучения оригинальных богословских источников, потребность в переводах среди мусульман до сих пор остается высокой", - отметили в пресс-службе ДУМ РТ.
Как отметили в муфтияте, ранее богословы из Дагестана приняли участие в работе над смысловым переводом Корана на русский язык – "Калям Шариф". Его издали в Казани в 2019 году.