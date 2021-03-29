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Украина отреагировала на подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона
Украина отреагировала на подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона
Только в полном составе "нормандского формата" можно достичь сдвигов в урегулировании в Донбассе, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:26
2021-03-29T21:06
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
владимир зеленский
ангела меркель
дмитрий песков
минск
оон
украина
в мире
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КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Только в полном составе "нормандского формата" можно достичь сдвигов в урегулировании в Донбассе, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции в понедельник не состоялась. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что видеоконференция Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс.Дипломат напомнил, что переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в "нормандском формате" с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России. Последняя такая встреча прошла в декабре 2019 года.По его словам, киевские власти пытаются активизировать переговоры именно на этой площадке.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки".Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки.С февраля ситуация в Донбассе стала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, ВСУ обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир зеленский, ангела меркель, дмитрий песков, минск, оон, украина, в мире

Украина отреагировала на подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона

20:26 29.03.2021 (обновлено: 21:06 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы
Дом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Только в полном составе "нормандского формата" можно достичь сдвигов в урегулировании в Донбассе, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции в понедельник не состоялась. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что видеоконференция Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс.
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"Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - цитирует Николенко интернет-издание "Европейская правда".

Дипломат напомнил, что переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в "нормандском формате" с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России. Последняя такая встреча прошла в декабре 2019 года.

"Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе "Нормандии" можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня"- добавил он.

По его словам, киевские власти пытаются активизировать переговоры именно на этой площадке.
Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки".
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки.
С февраля ситуация в Донбассе стала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, ВСУ обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийАнгела МеркельДмитрий ПесковМинскООНУкраинаВ мире
 
 
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