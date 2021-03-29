Украина отреагировала на подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона
20:26 29.03.2021 (обновлено: 21:06 29.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы
КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Только в полном составе "нормандского формата" можно достичь сдвигов в урегулировании в Донбассе, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции в понедельник не состоялась. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что видеоконференция Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс.
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"Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - цитирует Николенко интернет-издание "Европейская правда".
Дипломат напомнил, что переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в "нормандском формате" с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России. Последняя такая встреча прошла в декабре 2019 года.
"Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе "Нормандии" можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня"- добавил он.
По его словам, киевские власти пытаются активизировать переговоры именно на этой площадке.
Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки".
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки.
С февраля ситуация в Донбассе стала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, ВСУ обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
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