https://ria.ru/20210329/peregovory-1603365508.html

Украина отреагировала на подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона

Украина отреагировала на подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона

Только в полном составе "нормандского формата" можно достичь сдвигов в урегулировании в Донбассе, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:26

2021-03-29T20:26

2021-03-29T21:06

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

владимир зеленский

ангела меркель

дмитрий песков

минск

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600714130_0:136:3094:1876_1920x0_80_0_0_a38ae4dc761c2681ae27da5cec648990.jpg

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Только в полном составе "нормандского формата" можно достичь сдвигов в урегулировании в Донбассе, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции в понедельник не состоялась. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что видеоконференция Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс.Дипломат напомнил, что переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в "нормандском формате" с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России. Последняя такая встреча прошла в декабре 2019 года.По его словам, киевские власти пытаются активизировать переговоры именно на этой площадке.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки".Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки.С февраля ситуация в Донбассе стала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, ВСУ обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

донецкая народная республика

минск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир зеленский, ангела меркель, дмитрий песков, минск, оон, украина, в мире