https://ria.ru/20210329/pensii-1603326433.html

В ГД внесли проект о сохранении надбавки к пенсиям для тружеников села

В ГД внесли проект о сохранении надбавки к пенсиям для тружеников села

Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесли законопроект о сохранении надбавки к пенсии для тружеников села со... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:39

2021-03-29T16:39

2021-03-29T16:52

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общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесли законопроект о сохранении надбавки к пенсии для тружеников села со стажем более 30 лет, даже если они больше не проживают в сельской местности, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в закон "О страховых пенсиях".В пояснительной записке отмечается, что 2013 году в законодательстве РФ появилась норма, согласно которой за работу в сельском хозяйстве не менее 30 лет предусмотрена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от пенсии. Однако в случае переезда труженика из сельской местности эта норма прекращает свое действие."Вместе с тем, факт переезда на новое место жительство не должен уничижать огромный стаж работы в сельской местности с характерными для такой местности непростыми условиями труда. Считаем данную норму социально несправедливой, ведь переезд, как правило, обусловлен объективными причинами, возникающими в связи с достижением глубоко преклонного возраста: граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родных и близких", - отмечают авторы документа.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 мая рассмотреть вопрос о сохранении допвыплат к пенсии работников АПК, если они переехали из сельской местности.

https://ria.ru/20210329/pensiya-1603277505.html

https://ria.ru/20210326/pensii-1602942896.html

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госдума рф, общество