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В ГД внесли проект о сохранении надбавки к пенсиям для тружеников села
В ГД внесли проект о сохранении надбавки к пенсиям для тружеников села
Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесли законопроект о сохранении надбавки к пенсии для тружеников села со... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:39
2021-03-29T16:52
госдума рф
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесли законопроект о сохранении надбавки к пенсии для тружеников села со стажем более 30 лет, даже если они больше не проживают в сельской местности, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в закон "О страховых пенсиях".В пояснительной записке отмечается, что 2013 году в законодательстве РФ появилась норма, согласно которой за работу в сельском хозяйстве не менее 30 лет предусмотрена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от пенсии. Однако в случае переезда труженика из сельской местности эта норма прекращает свое действие."Вместе с тем, факт переезда на новое место жительство не должен уничижать огромный стаж работы в сельской местности с характерными для такой местности непростыми условиями труда. Считаем данную норму социально несправедливой, ведь переезд, как правило, обусловлен объективными причинами, возникающими в связи с достижением глубоко преклонного возраста: граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родных и близких", - отмечают авторы документа.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 мая рассмотреть вопрос о сохранении допвыплат к пенсии работников АПК, если они переехали из сельской местности.
https://ria.ru/20210329/pensiya-1603277505.html
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госдума рф, общество

В ГД внесли проект о сохранении надбавки к пенсиям для тружеников села

16:39 29.03.2021 (обновлено: 16:52 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесли законопроект о сохранении надбавки к пенсии для тружеников села со стажем более 30 лет, даже если они больше не проживают в сельской местности, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в закон "О страховых пенсиях".
В пояснительной записке отмечается, что 2013 году в законодательстве РФ появилась норма, согласно которой за работу в сельском хозяйстве не менее 30 лет предусмотрена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от пенсии. Однако в случае переезда труженика из сельской местности эта норма прекращает свое действие.
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"Вместе с тем, факт переезда на новое место жительство не должен уничижать огромный стаж работы в сельской местности с характерными для такой местности непростыми условиями труда. Считаем данную норму социально несправедливой, ведь переезд, как правило, обусловлен объективными причинами, возникающими в связи с достижением глубоко преклонного возраста: граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родных и близких", - отмечают авторы документа.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 мая рассмотреть вопрос о сохранении допвыплат к пенсии работников АПК, если они переехали из сельской местности.
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