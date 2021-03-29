https://ria.ru/20210329/patent-1603336349.html

Роспатент получил заявку на регистрацию фразы "Наташа, мы все уронили"

Роспатент получил заявку на регистрацию фразы "Наташа, мы все уронили"

Роспатент получил заявку на патентование фразы "Наташа, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!", решение о возможности выдачи патента будет принято после РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:19

2021-03-29T17:19

2021-03-29T18:53

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

москва

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Роспатент получил заявку на патентование фразы "Наташа, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!", решение о возможности выдачи патента будет принято после проведения анализа практики таких регистраций, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Денис Савченко.Ранее стало известно, что жительница Москвы подала в Роспатент заявку на регистрацию фразы из знаменитой подписи к картинке с котами, которая стала популярна в российском интернете в 2020 году.Возможна ли выдача такого свидетельства, пока не ясно. "На этот счет будет проанализирована подобная практика", - добавил представитель ведомства.

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), москва, общество