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Роспатент получил заявку на регистрацию фразы "Наташа, мы все уронили"
Роспатент получил заявку на регистрацию фразы "Наташа, мы все уронили"
Роспатент получил заявку на патентование фразы "Наташа, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!", решение о возможности выдачи патента будет принято после РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:19
2021-03-29T18:53
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
москва
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Роспатент получил заявку на патентование фразы "Наташа, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!", решение о возможности выдачи патента будет принято после проведения анализа практики таких регистраций, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Денис Савченко.Ранее стало известно, что жительница Москвы подала в Роспатент заявку на регистрацию фразы из знаменитой подписи к картинке с котами, которая стала популярна в российском интернете в 2020 году.Возможна ли выдача такого свидетельства, пока не ясно. "На этот счет будет проанализирована подобная практика", - добавил представитель ведомства.
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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), москва, общество

Роспатент получил заявку на регистрацию фразы "Наташа, мы все уронили"

17:19 29.03.2021 (обновлено: 18:53 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Роспатент получил заявку на патентование фразы "Наташа, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!", решение о возможности выдачи патента будет принято после проведения анализа практики таких регистраций, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Денис Савченко.
Ранее стало известно, что жительница Москвы подала в Роспатент заявку на регистрацию фразы из знаменитой подписи к картинке с котами, которая стала популярна в российском интернете в 2020 году.

"Заявку Роспатент получил и будет рассматривать", - рассказал Савченко.

Возможна ли выдача такого свидетельства, пока не ясно. "На этот счет будет проанализирована подобная практика", - добавил представитель ведомства.
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)МоскваОбщество
 
 
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