https://ria.ru/20210329/pashinyan-1603259461.html
В Кремле прокомментировали намерение Пашиняна уйти в отставку
В Кремле прокомментировали намерение Пашиняна уйти в отставку
Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего о намерении подать в отставку, не требует незамедлительного с ним разговора президента РФ Владимира РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:59
2021-03-29T10:59
2021-03-29T11:13
дмитрий песков
владимир путин
ситуация в армении
никол пашинян
армения
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего о намерении подать в отставку, не требует незамедлительного с ним разговора президента РФ Владимира Путина, контакты и так происходят постоянно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Во-первых, он же останется все-таки исполняющим обязанности, и потом это решение, которое было обнародовано, оно не требует незамедлительного разговора... Они общались совсем недавно, о чем мы сообщали, поэтому контакты постоянные", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли встреча или телефонный разговор с Пашиняном.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье на встрече с жителями Армавирской области страны, что формально подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов.
https://ria.ru/20210323/armeniya-1602503210.html
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дмитрий песков, владимир путин, ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире