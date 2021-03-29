https://ria.ru/20210329/pashinyan-1603259461.html

В Кремле прокомментировали намерение Пашиняна уйти в отставку

В Кремле прокомментировали намерение Пашиняна уйти в отставку

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего о намерении подать в отставку, не требует незамедлительного с ним разговора президента РФ Владимира РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:59

2021-03-29T10:59

2021-03-29T11:13

дмитрий песков

владимир путин

ситуация в армении

никол пашинян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592634633_0:0:2686:1511_1920x0_80_0_0_089b3d89d1d879221eeaadd3aab4e684.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего о намерении подать в отставку, не требует незамедлительного с ним разговора президента РФ Владимира Путина, контакты и так происходят постоянно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Во-первых, он же останется все-таки исполняющим обязанности, и потом это решение, которое было обнародовано, оно не требует незамедлительного разговора... Они общались совсем недавно, о чем мы сообщали, поэтому контакты постоянные", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли встреча или телефонный разговор с Пашиняном.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье на встрече с жителями Армавирской области страны, что формально подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов.

https://ria.ru/20210323/armeniya-1602503210.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире