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В Кремле прокомментировали намерение Пашиняна уйти в отставку
В Кремле прокомментировали намерение Пашиняна уйти в отставку
Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего о намерении подать в отставку, не требует незамедлительного с ним разговора президента РФ Владимира РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:59
2021-03-29T11:13
дмитрий песков
владимир путин
ситуация в армении
никол пашинян
армения
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего о намерении подать в отставку, не требует незамедлительного с ним разговора президента РФ Владимира Путина, контакты и так происходят постоянно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Во-первых, он же останется все-таки исполняющим обязанности, и потом это решение, которое было обнародовано, оно не требует незамедлительного разговора... Они общались совсем недавно, о чем мы сообщали, поэтому контакты постоянные", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли встреча или телефонный разговор с Пашиняном.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье на встрече с жителями Армавирской области страны, что формально подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов.
https://ria.ru/20210323/armeniya-1602503210.html
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дмитрий песков, владимир путин, ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире

В Кремле прокомментировали намерение Пашиняна уйти в отставку

10:59 29.03.2021 (обновлено: 11:13 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего о намерении подать в отставку, не требует незамедлительного с ним разговора президента РФ Владимира Путина, контакты и так происходят постоянно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Во-первых, он же останется все-таки исполняющим обязанности, и потом это решение, которое было обнародовано, оно не требует незамедлительного разговора... Они общались совсем недавно, о чем мы сообщали, поэтому контакты постоянные", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли встреча или телефонный разговор с Пашиняном.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье на встрече с жителями Армавирской области страны, что формально подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов.
Парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 16:11
Саркисян и Пашинян обсудили проведение внеочередных выборов
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинСитуация в АрменииНикол ПашинянАрменияВ мире
 
 
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