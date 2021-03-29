https://ria.ru/20210329/parodontit-1603321168.html

Ученые определили опасные последствия воспаления десен

Ученые определили опасные последствия воспаления десен

Ученые из Великобритании и Испании выяснили, что у тех, кто страдает пародонтитом вероятность повышения артериального давления и развития со временем гипертонии РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:20

2021-03-29T16:20

2021-03-29T16:20

наука

здоровье

гипертония

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ученые из Великобритании и Испании выяснили, что у тех, кто страдает пародонтитом вероятность повышения артериального давления и развития со временем гипертонии в два раза выше, чем у людей без воспалительного заболевания десен. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Hypertension.Пародонтит — это, как правило связанное с инфекцией, воспаление десен, которое может привести к разрушению нормальной структуры тканей, окружающих зубы, и потере зубов. Ранее в научных работах не раз указывали на наличие связи между гипертонией и пародонтитом, однако какие-либо конкретные численные данные до сих пор отсутствовали.Ученые из Стоматологического института UCL Eastman в Лондоне вместе с коллегами с кафедры стоматологии Международного университета Каталонии в Барселоне провели исследование, в котором участвовали 250 взрослых с тяжелым воспалением десен — когда более 50 процентов зубов затронуты пародонтитом. Еще 250 взрослых без заболеваний десен и других хронических заболеваний объединили в контрольную группу. Средний возраст участников обеих групп составлял 35 лет.Все участники прошли всестороннее обследование, в ходе которого ученые фиксировали у них любые признаки заболеваний десен — зубной налет, кровотечение, наличие инфицированных карманов. В ходе обследования у каждого участника взяли образцы крови на маркеры воспаления — уровень лейкоцитов и высокочувствительный С-реактивный белок, а также трижды измеряли артериальное давление. "Пациенты с заболеванием десен часто жалуются на повышенное кровяное давление, особенно при активном воспалении десен или кровотечении из десен, — приводятся в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации слова первого автора статьи доктора медицинских наук Евы Муньос Агилера (Eva Muñoz Aguilera) из Стоматологического института UCL Eastman. — Повышенное артериальное давление обычно бессимптомно, и многие люди могут не знать, что они подвержены риску сердечно-сосудистых осложнений. Мы стремились изучить связь между тяжелым пародонтитом и высоким кровяным давлением у здоровых взрослых людей без подтвержденного диагноза гипертония".Авторы обнаружили, что заболевания десен связаны с более высоким риском гипертонии, независимо от прочих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как наследственная предрасположенность, возраст, индекс массы тела, пол, этническая принадлежность, отношение к курению и физическая активность.Люди с пародонтитом в два раза чаще имели высокое артериальное давление по сравнению с людьми со здоровыми деснами — 14 и 7 процентов соответственно. У них также наблюдались повышенные уровни глюкозы, липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина), высокочувствительного С-реактивного белка и лейкоцитов, и пониженные уровни липопротеинов высокой плотности ("хорошего" холестерина)."Эти данные указывают на то, что пародонтальные бактерии вызывают повреждение десен, а также вызывают воспалительные реакции, которые могут повлиять на развитие системных заболеваний, включая гипертонию, — говорит еще один автор исследования, доктор медицинских наук Франческо Д'Айуто (Francesco D’Aiuto), профессор пародонтологии в Стоматологическом институте UCL Eastman. — При этом связь между заболеванием десен и повышенным кровяным давлением возникает задолго до того, как у пациента разовьется гипертония. Наше исследование также подтверждает, что тревожно большое количество людей не знают о своем возможном диагнозе".Авторы считают, что выходом могло бы стать введение процедуры двустороннего скрининга пациентов, как со стороны стоматологов, так и со стороны кардиологов, которая позволила бы заблаговременно определить степень риска развития гипертонии и пародонтита и назначить лечение обоих заболеваний.

https://ria.ru/20210316/rak-1601536437.html

https://ria.ru/20210312/zhiry-1600969572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, гипертония