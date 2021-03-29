https://ria.ru/20210329/palma-1603332809.html

ИГ* взяло на себя ответственность за нападение в Мозамбике, сообщили СМИ

ИГ* взяло на себя ответственность за нападение в Мозамбике, сообщили СМИ

Западные СМИ сообщили, что террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на город Пальма в Мозамбике и его захват. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:04

2021-03-29T17:04

2021-03-29T17:05

нападение боевиков в мозамбике

мозамбик

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Западные СМИ сообщили, что террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на город Пальма в Мозамбике и его захват.Сообщение об этом опубликовал в Twitter аналитик телеканала France24 Вассим Наср.Исламистские группировки 24 марта напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду на севере страны. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Через три дня власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые не могли выбраться из отеля. В ходе операции несколько человек погибли.Представитель местной правозащитной организации сообщила РИА Новости, что Пальму покинули около 2 тысяч иностранных работников, а город был полностью разрушен.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210329/sudan-1603311449.html

мозамбик

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2021

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нападение боевиков в мозамбике, мозамбик, в мире