https://ria.ru/20210329/palma-1603332809.html
ИГ* взяло на себя ответственность за нападение в Мозамбике, сообщили СМИ
ИГ* взяло на себя ответственность за нападение в Мозамбике, сообщили СМИ
Западные СМИ сообщили, что террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на город Пальма в Мозамбике и его захват. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:04
2021-03-29T17:04
2021-03-29T17:05
нападение боевиков в мозамбике
мозамбик
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Западные СМИ сообщили, что террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на город Пальма в Мозамбике и его захват.Сообщение об этом опубликовал в Twitter аналитик телеканала France24 Вассим Наср.Исламистские группировки 24 марта напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду на севере страны. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Через три дня власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые не могли выбраться из отеля. В ходе операции несколько человек погибли.Представитель местной правозащитной организации сообщила РИА Новости, что Пальму покинули около 2 тысяч иностранных работников, а город был полностью разрушен.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нападение боевиков в мозамбике, мозамбик, в мире
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Западные СМИ сообщили, что террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на город Пальма в Мозамбике
и его захват.
Сообщение об этом опубликовал в Twitter
аналитик телеканала France24 Вассим Наср.
Исламистские группировки 24 марта напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду на севере страны. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Через три дня власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые не могли выбраться из отеля. В ходе операции несколько человек погибли.
Представитель местной правозащитной организации сообщила РИА Новости, что Пальму покинули около 2 тысяч иностранных работников, а город был полностью разрушен.
* Террористическая организация, запрещена в России