https://ria.ru/20210329/otdykh-1603355894.html

Роспотребнадзор смягчил требования к работе детских лагерей

Роспотребнадзор смягчил требования к работе детских лагерей

Роспотребнадзор смягчил некоторые ограничения по организации детского отдыха, введенные из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T19:05

2021-03-29T19:05

2021-03-29T20:46

анна попова

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор смягчил некоторые ограничения по организации детского отдыха, введенные из-за пандемии коронавируса.Постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовали на официальном портале правовой информации.Так, ведомство отменило требование об отдыхе детей в пределах региона проживания. Это правило ранее не затрагивало только жителей арктической зоны.При организации такого отдыха нужно учитывать эпидемиологическую обстановку в субъекте и предложения местного главного санитарного врача, указано в документе.Также теперь детские лагеря могут принимать до 75 процентов отдыхающих от своей проектной вместимости.Кроме того, местные власти могут разрешить работу палаточных лагерей.Как сообщил утром в понедельник премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, летом 2020 года на фоне ограничений по COVID-19 в стране работали только около 20 процентов лагерей. По санитарным правилам они были заполнены наполовину, тем не менее там отдохнули более 1,3 миллиона детей.

https://ria.ru/20201002/lagerya-1578106170.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество