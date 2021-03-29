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Роспотребнадзор смягчил требования к работе детских лагерей
Роспотребнадзор смягчил требования к работе детских лагерей
Роспотребнадзор смягчил некоторые ограничения по организации детского отдыха, введенные из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:05
2021-03-29T19:05
2021-03-29T20:46
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор смягчил некоторые ограничения по организации детского отдыха, введенные из-за пандемии коронавируса.Постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовали на официальном портале правовой информации.Так, ведомство отменило требование об отдыхе детей в пределах региона проживания. Это правило ранее не затрагивало только жителей арктической зоны.При организации такого отдыха нужно учитывать эпидемиологическую обстановку в субъекте и предложения местного главного санитарного врача, указано в документе.Также теперь детские лагеря могут принимать до 75 процентов отдыхающих от своей проектной вместимости.Кроме того, местные власти могут разрешить работу палаточных лагерей.Как сообщил утром в понедельник премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, летом 2020 года на фоне ограничений по COVID-19 в стране работали только около 20 процентов лагерей. По санитарным правилам они были заполнены наполовину, тем не менее там отдохнули более 1,3 миллиона детей.
https://ria.ru/20201002/lagerya-1578106170.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор
смягчил некоторые ограничения по организации детского отдыха, введенные из-за пандемии коронавируса.
Постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовали
на официальном портале правовой информации.
Так, ведомство отменило требование об отдыхе детей в пределах региона проживания. Это правило ранее не затрагивало только жителей арктической зоны.
При организации такого отдыха нужно учитывать эпидемиологическую обстановку в субъекте и предложения местного главного санитарного врача, указано в документе.
Также теперь детские лагеря могут принимать до 75 процентов отдыхающих от своей проектной вместимости.
Кроме того, местные власти могут разрешить работу палаточных лагерей.
Как сообщил утром в понедельник премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, летом 2020 года на фоне ограничений по COVID-19 в стране работали только около 20 процентов лагерей. По санитарным правилам они были заполнены наполовину, тем не менее там отдохнули более 1,3 миллиона детей.