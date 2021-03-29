Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/otdykh-1603355894.html
Роспотребнадзор смягчил требования к работе детских лагерей
Роспотребнадзор смягчил требования к работе детских лагерей
Роспотребнадзор смягчил некоторые ограничения по организации детского отдыха, введенные из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:05
2021-03-29T20:46
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603366672_0:0:3510:1974_1920x0_80_0_0_7afc70440eccff8230ee346da86c0f64.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор смягчил некоторые ограничения по организации детского отдыха, введенные из-за пандемии коронавируса.Постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовали на официальном портале правовой информации.Так, ведомство отменило требование об отдыхе детей в пределах региона проживания. Это правило ранее не затрагивало только жителей арктической зоны.При организации такого отдыха нужно учитывать эпидемиологическую обстановку в субъекте и предложения местного главного санитарного врача, указано в документе.Также теперь детские лагеря могут принимать до 75 процентов отдыхающих от своей проектной вместимости.Кроме того, местные власти могут разрешить работу палаточных лагерей.Как сообщил утром в понедельник премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, летом 2020 года на фоне ограничений по COVID-19 в стране работали только около 20 процентов лагерей. По санитарным правилам они были заполнены наполовину, тем не менее там отдохнули более 1,3 миллиона детей.
https://ria.ru/20201002/lagerya-1578106170.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603366672_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_e1961aff50213a3530c5b37ace644a3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор смягчил требования к работе детских лагерей

19:05 29.03.2021 (обновлено: 20:46 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПодростки с вещами перед заездом в лагерь "Артек" в Симферополе
Подростки с вещами перед заездом в лагерь Артек в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор смягчил некоторые ограничения по организации детского отдыха, введенные из-за пандемии коронавируса.
Постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовали на официальном портале правовой информации.
Так, ведомство отменило требование об отдыхе детей в пределах региона проживания. Это правило ранее не затрагивало только жителей арктической зоны.
При организации такого отдыха нужно учитывать эпидемиологическую обстановку в субъекте и предложения местного главного санитарного врача, указано в документе.
Также теперь детские лагеря могут принимать до 75 процентов отдыхающих от своей проектной вместимости.
Кроме того, местные власти могут разрешить работу палаточных лагерей.
Как сообщил утром в понедельник премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, летом 2020 года на фоне ограничений по COVID-19 в стране работали только около 20 процентов лагерей. По санитарным правилам они были заполнены наполовину, тем не менее там отдохнули более 1,3 миллиона детей.
Автобус - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября 2020, 13:47
В Совфеде предложили поддержать льготами детские оздоровительные лагеря
 
Анна ПоповаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
01:11Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
Лента новостейМолния