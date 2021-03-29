Более 420 кораблей ожидают очереди на проход через Суэцкий канал

ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — РИА Новости. В очередях к Суэцкому каналу стоят 422 судна, сообщил на пресс-конференции глава администрации сооружения Усама Рабиа.Он уточнил, что корабли находятся на северном и южном входах в канал, а также в Большом Горьком озере.Рабиа подчеркнул, что все службы и судовые команды готовы к круглосуточной работе, уже к утру вторника планируется провести 113 кораблей в обоих направлениях. Ожидается, что пробку устранят примерно за три дня.Саму ситуацию с блокировкой канала контейнеровозом Ever Given глава администрации назвал случайностью.Рабиа также подчеркнул, что вины администрации в сложившейся ситуации нет, она оказалась пострадавшей стороной."Расследование инцидента установит, кто должен выплатить компенсации", — заключил он.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн, следовавший из Китая в Роттердам, в минувший вторник на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Судно перекрыло движение по маршруту.В понедельник контейнеровоз удалось освободить.Суэцкий канал — один из наиболее загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. По данным Bloomberg, блокировка обходилась мировой экономике примерно в десять миллиардов долларов в день.
Рабиа подчеркнул, что все службы и судовые команды готовы к круглосуточной работе, уже к утру вторника планируется провести 113 кораблей в обоих направлениях. Ожидается, что пробку устранят примерно за три дня.
Саму ситуацию с блокировкой канала контейнеровозом Ever Given глава администрации назвал случайностью.
"Такой сложный инцидент мог возникнуть из-за нескольких причин: это и технические причины, и человеческая ошибка. <...> Тысячи кораблей проходят канал регулярно, и таких происшествий не возникало", — пояснил он.
Рабиа также подчеркнул, что вины администрации в сложившейся ситуации нет, она оказалась пострадавшей стороной.
"Расследование инцидента установит, кто должен выплатить компенсации", — заключил он.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн, следовавший из Китая в Роттердам, в минувший вторник на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Судно перекрыло движение по маршруту.
В понедельник контейнеровоз удалось освободить.
Суэцкий канал — один из наиболее загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. По данным Bloomberg, блокировка обходилась мировой экономике примерно в десять миллиардов долларов в день.
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