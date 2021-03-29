https://ria.ru/20210329/obyatiya-1603324053.html

Замужняя женщина наняла "мужчину для объятий" за 80 долларов в час

Замужняя женщина наняла "мужчину для объятий" за 80 долларов в час

В США замужняя женщина наняла профессионального "мужчину для объятий" за 80 долларов в час (около шести тысяч рублей), пишет The Sun. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:32

2021-03-29T16:32

2021-03-29T16:35

нью-йорк (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603324945_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_93b297ca6891f65fe729810d328a523f.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В США замужняя женщина наняла профессионального "мужчину для объятий" за 80 долларов в час (около шести тысяч рублей), пишет The Sun.Женщина по имени Саския рассказала, что ей пришлось на некоторое время покинуть своего мужа, чтобы продолжить актерскую карьеру в Нью-Йорке.По ее словам, вскоре она начала испытывать "нехватку прикосновений" и обратилась в специальную службу, где смогла нанять "мужчину для объятий".Однако Саския заявила, что ей все равно на мнение других, потому что ей нравится "чувство привязанности", возникающее во время объятий. Кроме того это помогает ей "чувствовать себя человеком". Женщина пояснила, что ее муж не против. Сам же супруг рассказал, что у них моногамные отношения и такие объятия не мешают паре. Отмечается, что подобные услуги процветают в США, а количество обращений за помощью профессионального "обнимателя" достигает 200 запросов в неделю.

https://ria.ru/20181123/1533360148.html

https://ria.ru/20190609/1555420946.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), сша, в мире