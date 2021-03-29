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Замужняя женщина наняла "мужчину для объятий" за 80 долларов в час
Замужняя женщина наняла "мужчину для объятий" за 80 долларов в час
В США замужняя женщина наняла профессионального "мужчину для объятий" за 80 долларов в час (около шести тысяч рублей), пишет The Sun. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:32
2021-03-29T16:35
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В США замужняя женщина наняла профессионального "мужчину для объятий" за 80 долларов в час (около шести тысяч рублей), пишет The Sun.Женщина по имени Саския рассказала, что ей пришлось на некоторое время покинуть своего мужа, чтобы продолжить актерскую карьеру в Нью-Йорке.По ее словам, вскоре она начала испытывать "нехватку прикосновений" и обратилась в специальную службу, где смогла нанять "мужчину для объятий".Однако Саския заявила, что ей все равно на мнение других, потому что ей нравится "чувство привязанности", возникающее во время объятий. Кроме того это помогает ей "чувствовать себя человеком". Женщина пояснила, что ее муж не против. Сам же супруг рассказал, что у них моногамные отношения и такие объятия не мешают паре. Отмечается, что подобные услуги процветают в США, а количество обращений за помощью профессионального "обнимателя" достигает 200 запросов в неделю.
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нью-йорк (город), сша, в мире

Замужняя женщина наняла "мужчину для объятий" за 80 долларов в час

16:32 29.03.2021 (обновлено: 16:35 29.03.2021)
 
© Depositphotos / NeyaOМужчина обнимает женщину
Мужчина обнимает женщину - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Depositphotos / NeyaO
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В США замужняя женщина наняла профессионального "мужчину для объятий" за 80 долларов в час (около шести тысяч рублей), пишет The Sun.
Женщина по имени Саския рассказала, что ей пришлось на некоторое время покинуть своего мужа, чтобы продолжить актерскую карьеру в Нью-Йорке.
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По ее словам, вскоре она начала испытывать "нехватку прикосновений" и обратилась в специальную службу, где смогла нанять "мужчину для объятий".
"Многие люди считают это странным, так как я замужем", — рассказала женщина.
Однако Саския заявила, что ей все равно на мнение других, потому что ей нравится "чувство привязанности", возникающее во время объятий. Кроме того это помогает ей "чувствовать себя человеком".
Женщина пояснила, что ее муж не против. Сам же супруг рассказал, что у них моногамные отношения и такие объятия не мешают паре.
Отмечается, что подобные услуги процветают в США, а количество обращений за помощью профессионального "обнимателя" достигает 200 запросов в неделю.
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