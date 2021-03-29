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Минфин изучает идеи по корректировке налогового режима для общепита
Минфин изучает идеи по корректировке налогового режима для общепита
Минфин РФ прорабатывает предложения бизнеса и экспертного сообщества по корректировке налогового режима для общепита, решение будет принято по итогам анализа,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:55
2021-03-29T12:55
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минфин РФ прорабатывает предложения бизнеса и экспертного сообщества по корректировке налогового режима для общепита, решение будет принято по итогам анализа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Бизнес-омбудсмен Борис Титов в конце января предлагал снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли.
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин изучает идеи по корректировке налогового режима для общепита

12:55 29.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минфин РФ прорабатывает предложения бизнеса и экспертного сообщества по корректировке налогового режима для общепита, решение будет принято по итогам анализа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Предложения по корректировке налогового режима для общепита от бизнеса и экспертного сообщества поступили в Минфин России и в настоящее время прорабатываются с заинтересованными сторонами. Решение о целесообразности изменений будет принято по итогам проведенного анализа", - сказали в министерстве.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов в конце января предлагал снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли.
 
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
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