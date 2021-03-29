https://ria.ru/20210329/obschepit-1603280638.html

Минфин изучает идеи по корректировке налогового режима для общепита

Минфин изучает идеи по корректировке налогового режима для общепита

Минфин РФ прорабатывает предложения бизнеса и экспертного сообщества по корректировке налогового режима для общепита, решение будет принято по итогам анализа,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:55

2021-03-29T12:55

2021-03-29T12:55

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минфин РФ прорабатывает предложения бизнеса и экспертного сообщества по корректировке налогового режима для общепита, решение будет принято по итогам анализа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Бизнес-омбудсмен Борис Титов в конце января предлагал снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика