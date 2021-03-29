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В Кении умерла бабушка Барака Обамы

В Кении умерла бабушка Барака Обамы

Сводная бабушка экс-президента США Барака Обамы скончалась в Кении в возрасте 99 лет, сообщает местное радио CapitalFM. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:56

2021-03-29T10:56

2021-03-29T17:37

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сводная бабушка экс-президента США Барака Обамы скончалась в Кении в возрасте 99 лет, сообщает местное радио CapitalFM.Сара Обама - третья жена деда Барака Обамы по отцовской линии. Хотя она не приходится президенту США кровной родственницей, он всегда относился к ней с теплотой и называл "бабушкой Сарой". В последний раз он навещал ее дом в деревне Когело в июле 2018 года."Это правда, она ушла от нас к Богу", - сообщила по телефону ее дочь Марсат Оньянго, добавив, что пожилая женщина в последнее время плохо себя чувствовала. Она скончалась в больнице города Кисуму.Экс-премьер Кении Раила Одинга назвал Сару Обаму "символом стойкости и уверенности в себе" кенийских женщин, которая воспользовалась успехом внука, чтобы содействовать учебе и образованию девочек в регионе.Позже Барак Обама опубликовал трогательное заявление в связи с кончиной своей сводной бабушки."Она не имела формального школьного образования и, в соответствии с обычаями своего племени, была выдана замуж за мужчину гораздо старше, когда была еще подростком. Остаток жизни она провела в крошечной деревне Алего, в небольшом доме, построенном из глинобитного кирпича, без электричества и водопровода. Там она воспитала восемь детей, ухаживала за козами и цыплятами, выращивала различные культуры и брала то, что семья не использовала для продажи на местном рынке под открытым небом", - говорится в заявлении Обамы, распространенном его канцелярией.Бывший американский лидер рассказал, что Сара Обама, хотя и не являлась биологической матерью его отцу, но воспитывала его как родного сына. Во многом благодаря ее любви и поддержке Барак Хусейн Обама-старший "смог бросить вызов трудностям и достаточно хорошо учиться в школе", а впоследствии - получить стипендию для учебы в одном из университетов США.По его словам, на протяжении всей жизни "бабушка Сара" становилась свидетельницей эпохальных изменений, которые происходили по всему миру: двух мировых войн, зарождения освободительных движений, высадки на Луне и наступления компьютерной эры. "Ей довелось летать на самолетах, принимать посетителей со всего мира и увидеть, как один из ее внуков был избран президентом США. И все же ее сущность - сильная, гордая, трудолюбивая... так и не изменилась", - добавил он.Обама родился в 1961 году в Гонолулу, столице штата Гавайи, и никогда не жил в Кении. Его родители, белая американка Стэнли Энн Данхэм и кениец Барак Хусейн Обама-старший, разошлись в 1964 году, после чего отец будущего президента вернулся на родину, где работал на государственной службе. Обама-старший погиб в 1982 году в автомобильной аварии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

барак обама, сша, кения, в мире