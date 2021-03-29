https://ria.ru/20210329/nayshuller-1603345907.html

Найшуллер прокомментировал результаты фильма "Никто" в прокате

Найшуллер прокомментировал результаты фильма "Никто" в прокате

Режиссер фильма "Никто" Илья Найшуллер заявил, что команда картины не могла рассчитывать, что фильм возглавит американский прокат, но надеялась на это. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T18:09

2021-03-29T18:09

2021-03-29T18:31

культура

кино и сериалы

новости культуры

"никто" (фильм найшуллера)

илья найшуллер

кристофер ллойд

алексей серебряков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603297586_389:239:1637:941_1920x0_80_0_0_0ef4622597ed60148d711df711d93918.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Режиссер фильма "Никто" Илья Найшуллер заявил, что команда картины не могла рассчитывать, что фильм возглавит американский прокат, но надеялась на это.Ранее сообщалось, что "Никто" возглавил американский прокат, собрав за выходные 6,7 миллиона долларов. В российском прокате фильм стал четвертым, собрав 42,2 миллиона рублей.Она также добавил, что рекламная кампания фильма была очень удачной и в США, и в РФ.Найшуллер отметил, что новые предложения стали поступать еще до выхода картины, поскольку в киносообществе уже было известно, что "фильм хороший, что фильм был снят с правильным бюджетом, вовремя, и то, что со мной хорошо работать".Главный герой боевика Найшуллера – офисный работник Хатч Мэнселл (Боб Оденкерк), который живет своей обычной жизнью, пока однажды не становится жертвой ограбления и не избивает брата русского гангстера, который теперь хочет отомстить. В фильме также снялись Алексей Серебряков, Кристофер Ллойд, Конни Нильсен и другие.

https://ria.ru/20210116/serial-1593395779.html

https://ria.ru/20210318/kino-1601690926.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, "никто" (фильм найшуллера), илья найшуллер, кристофер ллойд, алексей серебряков, сша, в мире