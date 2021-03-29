Найшуллер прокомментировал результаты фильма "Никто" в прокате
18:09 29.03.2021 (обновлено: 18:31 29.03.2021)
© AP Photo / Invision for STX Entertainment/Eric CharbonneauИлья Найшуллер
© AP Photo / Invision for STX Entertainment/Eric Charbonneau
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Режиссер фильма "Никто" Илья Найшуллер заявил, что команда картины не могла рассчитывать, что фильм возглавит американский прокат, но надеялась на это.
Ранее сообщалось, что "Никто" возглавил американский прокат, собрав за выходные 6,7 миллиона долларов. В российском прокате фильм стал четвертым, собрав 42,2 миллиона рублей.
"Мы не могли рассчитывать на такой результат, мы могли только надеяться. Наша задача была сделать максимально классное кино", - рассказал Найшуллер РИА Новости.
Она также добавил, что рекламная кампания фильма была очень удачной и в США, и в РФ.
Найшуллер отметил, что новые предложения стали поступать еще до выхода картины, поскольку в киносообществе уже было известно, что "фильм хороший, что фильм был снят с правильным бюджетом, вовремя, и то, что со мной хорошо работать".
Главный герой боевика Найшуллера – офисный работник Хатч Мэнселл (Боб Оденкерк), который живет своей обычной жизнью, пока однажды не становится жертвой ограбления и не избивает брата русского гангстера, который теперь хочет отомстить. В фильме также снялись Алексей Серебряков, Кристофер Ллойд, Конни Нильсен и другие.