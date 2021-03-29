Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210329/nayshuller-1603345907.html
Найшуллер прокомментировал результаты фильма "Никто" в прокате
Найшуллер прокомментировал результаты фильма "Никто" в прокате
Режиссер фильма "Никто" Илья Найшуллер заявил, что команда картины не могла рассчитывать, что фильм возглавит американский прокат, но надеялась на это. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:09
2021-03-29T18:31
культура
кино и сериалы
новости культуры
"никто" (фильм найшуллера)
илья найшуллер
кристофер ллойд
алексей серебряков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603297586_389:239:1637:941_1920x0_80_0_0_0ef4622597ed60148d711df711d93918.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Режиссер фильма "Никто" Илья Найшуллер заявил, что команда картины не могла рассчитывать, что фильм возглавит американский прокат, но надеялась на это.Ранее сообщалось, что "Никто" возглавил американский прокат, собрав за выходные 6,7 миллиона долларов. В российском прокате фильм стал четвертым, собрав 42,2 миллиона рублей.Она также добавил, что рекламная кампания фильма была очень удачной и в США, и в РФ.Найшуллер отметил, что новые предложения стали поступать еще до выхода картины, поскольку в киносообществе уже было известно, что "фильм хороший, что фильм был снят с правильным бюджетом, вовремя, и то, что со мной хорошо работать".Главный герой боевика Найшуллера – офисный работник Хатч Мэнселл (Боб Оденкерк), который живет своей обычной жизнью, пока однажды не становится жертвой ограбления и не избивает брата русского гангстера, который теперь хочет отомстить. В фильме также снялись Алексей Серебряков, Кристофер Ллойд, Конни Нильсен и другие.
https://ria.ru/20210116/serial-1593395779.html
https://ria.ru/20210318/kino-1601690926.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603297586_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_465198a21351ae9f267a96f2dcad52e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, "никто" (фильм найшуллера), илья найшуллер, кристофер ллойд, алексей серебряков, сша, в мире

Найшуллер прокомментировал результаты фильма "Никто" в прокате

18:09 29.03.2021 (обновлено: 18:31 29.03.2021)
 
© AP Photo / Invision for STX Entertainment/Eric CharbonneauИлья Найшуллер
Илья Найшуллер - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AP Photo / Invision for STX Entertainment/Eric Charbonneau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Режиссер фильма "Никто" Илья Найшуллер заявил, что команда картины не могла рассчитывать, что фильм возглавит американский прокат, но надеялась на это.
Ранее сообщалось, что "Никто" возглавил американский прокат, собрав за выходные 6,7 миллиона долларов. В российском прокате фильм стал четвертым, собрав 42,2 миллиона рублей.
Режиссер Кантемир Балагов - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 04:40Культура
Кантемир Балагов снимет пилот сериала HBO по игре The Last of Us

"Мы не могли рассчитывать на такой результат, мы могли только надеяться. Наша задача была сделать максимально классное кино", - рассказал Найшуллер РИА Новости.

Она также добавил, что рекламная кампания фильма была очень удачной и в США, и в РФ.
Найшуллер отметил, что новые предложения стали поступать еще до выхода картины, поскольку в киносообществе уже было известно, что "фильм хороший, что фильм был снят с правильным бюджетом, вовремя, и то, что со мной хорошо работать".
Главный герой боевика Найшуллера – офисный работник Хатч Мэнселл (Боб Оденкерк), который живет своей обычной жизнью, пока однажды не становится жертвой ограбления и не избивает брата русского гангстера, который теперь хочет отомстить. В фильме также снялись Алексей Серебряков, Кристофер Ллойд, Конни Нильсен и другие.
Кадр из фильма Игры шпионов - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 08:00Культура
Наши люди в Голливуде, а Камбербэтч — в Москве. Что смотреть в кино
 
КультураКино и сериалыНовости культуры"Никто" (фильм Найшуллера)Илья НайшуллерКристофер ЛлойдАлексей СеребряковСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
01:11Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
Лента новостейМолния