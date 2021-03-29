Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/myanma-1603338950.html
США заморозили действие торгового договора с Мьянмой
США заморозили действие торгового договора с Мьянмой
США приостанавливают действие рамочного соглашения о торговле и инвестициях, заключенного в 2013 году с властями Мьянмы, до "возвращения демократически... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:34
2021-03-29T17:34
аун сан су чжи
мьянма
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603110644_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4572dbee5b00bba0b02a64b608832356.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США приостанавливают действие рамочного соглашения о торговле и инвестициях, заключенного в 2013 году с властями Мьянмы, до "возвращения демократически избранного правительства" в этой стране, сообщила торговый представитель США Кэтрин Тай."Соединенные Штаты поддерживают народ Мьянмы в их усилиях восстановить демократически избранное правительство, которое было фундаментом экономического роста и реформ", - говорится в заявлении. Отмечается, что действие соглашения приостанавливается немедленно.Торгпред США также рассмотрит ситуацию в Мьянме с точки зрения продления срока действия программы всеобщей системы преференций.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. В подавлении протестного движения военные власти используют как средства контроля толпы, так и боевое оружие. Более 70% госслужащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув рабочие места.По данным правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, которая ведет ежедневную статистику случаев гибели участников протестов от рук полиции и военных, общее число скончавшихся с 5 февраля по 28 марта составляет 459, свыше 2,5 тысячи задержаны.
https://ria.ru/20210329/myanma-1603295189.html
https://ria.ru/20210329/myanma-1603326185.html
мьянма
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603110644_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_23bc90d4c49ba49bade6d1376eca0646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аун сан су чжи, мьянма, сша, в мире

США заморозили действие торгового договора с Мьянмой

17:34 29.03.2021
 
© AFP 2021 / Демонстрация против военного переворота в городе Янгон, Мьянма
Демонстрация против военного переворота в городе Янгон, Мьянма - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AFP 2021 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США приостанавливают действие рамочного соглашения о торговле и инвестициях, заключенного в 2013 году с властями Мьянмы, до "возвращения демократически избранного правительства" в этой стране, сообщила торговый представитель США Кэтрин Тай.
"Соединенные Штаты поддерживают народ Мьянмы в их усилиях восстановить демократически избранное правительство, которое было фундаментом экономического роста и реформ", - говорится в заявлении. Отмечается, что действие соглашения приостанавливается немедленно.
Мужчина на баррикадах в городе Янгон во время акции протеста против военного переворота в Мьянме - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 14:07
В Кремле обеспокоены ситуацией в Мьянме
Торгпред США также рассмотрит ситуацию в Мьянме с точки зрения продления срока действия программы всеобщей системы преференций.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. В подавлении протестного движения военные власти используют как средства контроля толпы, так и боевое оружие. Более 70% госслужащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув рабочие места.
По данным правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, которая ведет ежедневную статистику случаев гибели участников протестов от рук полиции и военных, общее число скончавшихся с 5 февраля по 28 марта составляет 459, свыше 2,5 тысячи задержаны.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 16:38
Британия запросила консультации в Совбезе ООН по Мьянме, сообщил источник
 
Аун Сан Су ЧжиМьянмаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
01:11Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
Лента новостейМолния