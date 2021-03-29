https://ria.ru/20210329/myanma-1603338950.html

США заморозили действие торгового договора с Мьянмой

США заморозили действие торгового договора с Мьянмой

США приостанавливают действие рамочного соглашения о торговле и инвестициях, заключенного в 2013 году с властями Мьянмы, до "возвращения демократически... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:34

2021-03-29T17:34

2021-03-29T17:34

аун сан су чжи

мьянма

сша

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США приостанавливают действие рамочного соглашения о торговле и инвестициях, заключенного в 2013 году с властями Мьянмы, до "возвращения демократически избранного правительства" в этой стране, сообщила торговый представитель США Кэтрин Тай."Соединенные Штаты поддерживают народ Мьянмы в их усилиях восстановить демократически избранное правительство, которое было фундаментом экономического роста и реформ", - говорится в заявлении. Отмечается, что действие соглашения приостанавливается немедленно.Торгпред США также рассмотрит ситуацию в Мьянме с точки зрения продления срока действия программы всеобщей системы преференций.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. В подавлении протестного движения военные власти используют как средства контроля толпы, так и боевое оружие. Более 70% госслужащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув рабочие места.По данным правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, которая ведет ежедневную статистику случаев гибели участников протестов от рук полиции и военных, общее число скончавшихся с 5 февраля по 28 марта составляет 459, свыше 2,5 тысячи задержаны.

https://ria.ru/20210329/myanma-1603295189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аун сан су чжи, мьянма, сша, в мире