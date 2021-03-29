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При нападении боевиков в Мозамбике погибли 57 человек
При нападении боевиков в Мозамбике погибли 57 человек
По меньшей мере 57 человек погибли при нападении боевиков в городе Пальма в Мозамбике, среди погибших семь иностранцев, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:01
2021-03-29T17:01
2021-03-29T17:13
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мозамбик
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 29 мар - РИА Новости. По меньшей мере 57 человек погибли при нападении боевиков в городе Пальма в Мозамбике, среди погибших семь иностранцев, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин.Исламистские группировки напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Военные заявляли об операции по освобождению города.
https://ria.ru/20210322/niger-1602409414.html
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нападение боевиков в мозамбике, мозамбик, в мире