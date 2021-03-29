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При нападении боевиков в Мозамбике погибли 57 человек
При нападении боевиков в Мозамбике погибли 57 человек
По меньшей мере 57 человек погибли при нападении боевиков в городе Пальма в Мозамбике, среди погибших семь иностранцев, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:01
2021-03-29T17:13
нападение боевиков в мозамбике
мозамбик
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 29 мар - РИА Новости. По меньшей мере 57 человек погибли при нападении боевиков в городе Пальма в Мозамбике, среди погибших семь иностранцев, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин.Исламистские группировки напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Военные заявляли об операции по освобождению города.
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нападение боевиков в мозамбике, мозамбик, в мире

При нападении боевиков в Мозамбике погибли 57 человек

17:01 29.03.2021 (обновлено: 17:13 29.03.2021)
 
CC BY 2.0 / Michiel Van BalenFollow / Grande Hotel Beira MozambiqueGrande Hotel Beira
Grande Hotel Beira - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
CC BY 2.0 / Michiel Van BalenFollow / Grande Hotel Beira Mozambique
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ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 29 мар - РИА Новости. По меньшей мере 57 человек погибли при нападении боевиков в городе Пальма в Мозамбике, среди погибших семь иностранцев, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин.

"Семь иностранных граждан убиты... По моим подсчетам, 57 человек погибли, но есть и сообщения о 60 погибших", - заявила она.

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22 марта, 23:57
При атаке террористов в Нигере погибли 137 человек
Исламистские группировки напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Военные заявляли об операции по освобождению города.
 
Нападение боевиков в МозамбикеМозамбикВ мире
 
 
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