https://ria.ru/20210329/mozambik-1603331311.html

При нападении боевиков в Мозамбике погибли 57 человек

При нападении боевиков в Мозамбике погибли 57 человек

По меньшей мере 57 человек погибли при нападении боевиков в городе Пальма в Мозамбике, среди погибших семь иностранцев, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:01

2021-03-29T17:01

2021-03-29T17:13

нападение боевиков в мозамбике

мозамбик

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576287832_0:97:1831:1126_1920x0_80_0_0_528cf69721552d73182f81c8aa227a73.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 29 мар - РИА Новости. По меньшей мере 57 человек погибли при нападении боевиков в городе Пальма в Мозамбике, среди погибших семь иностранцев, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин.Исламистские группировки напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Военные заявляли об операции по освобождению города.

https://ria.ru/20210322/niger-1602409414.html

мозамбик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение боевиков в мозамбике, мозамбик, в мире