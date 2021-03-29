https://ria.ru/20210329/moto-1603238690.html

В Канаде восхитились новым российским мотоциклом Ural

В Канаде восхитились новым российским мотоциклом Ural

Канадский портал HotCars восхитился российским мотоциклом Ural Gear Up 2021 года выпуска. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T07:42

2021-03-29T07:42

2021-03-29T12:30

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Канадский портал HotCars восхитился российским мотоциклом Ural Gear Up 2021 года выпуска.Издание напомнило, что первые предшественники современных Ural в СССР появились перед Великой Отечественной войной, когда советское руководство, увидев эффективность немецких военных мотоциклов BMW R71, решило создать подобную технику для Красной Армии. Фашистская Германия отказалась продать мотоциклы Советскому Союзу, однако Москва смогла через шведских посредников приобрести пять экземпляров BMW R71. Советские инженеры изучили их и создали мотоцикл М-72, который стал родоначальником отечественных тяжелых мотоциклов с коляской.Как рассказывает автор материала, современные аппараты оснащены 750-кубовым оппозитным двигателем мощностью 41 лошадиная сила. Диcковые тормоза и электронный впрыск топлива дают владельцу возможность наслаждаться ездой на винтажном мотоцикле в сочетании с современной надежностью, а подключаемый привод коляски позволяет добиться лучшей проходимости по бездорожью. Но намного больших похвал, по мнению портала, заслуживает атмосфера, которая окружает Ural.Также автор статьи отметил, что современные мотоциклы отличаются от старых моделей более высокими стандартами изготовления и улучшенным качеством материалов.

https://ria.ru/20210116/niva-1593288077.html

https://ria.ru/20210307/avto-1600240819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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