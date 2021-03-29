https://ria.ru/20210329/moskva-1603268229.html
В московском метро приостановили движение на Арбатско-Покровской линии
В московском метро приостановили движение на Арбатско-Покровской линии
Нет движения поездов на синей ветке метро Москвы от "Киевской" до "Курской" из-за человека на пути, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:57
2021-03-29T11:57
2021-03-29T13:04
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нет движения поездов на синей ветке метро Москвы от "Киевской" до "Курской" из-за человека на пути, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.По уточненным данным, движения поездов на синей ветке метро Москвы от Киевской до Курской, которое было остановлено из-за человека на пути, восстановлено и вводится в график, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
https://realty.ria.ru/20210327/rublevo-arkhangelskaya-liniya-metro-1603112137.html
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