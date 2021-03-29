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В московском метро приостановили движение на Арбатско-Покровской линии
В московском метро приостановили движение на Арбатско-Покровской линии
Нет движения поездов на синей ветке метро Москвы от "Киевской" до "Курской" из-за человека на пути, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 29.03.2021
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москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нет движения поездов на синей ветке метро Москвы от "Киевской" до "Курской" из-за человека на пути, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.По уточненным данным, движения поездов на синей ветке метро Москвы от Киевской до Курской, которое было остановлено из-за человека на пути, восстановлено и вводится в график, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
https://realty.ria.ru/20210327/rublevo-arkhangelskaya-liniya-metro-1603112137.html
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В московском метро приостановили движение на Арбатско-Покровской линии

11:57 29.03.2021 (обновлено: 13:04 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтправление поезда со станции
Отправление поезда со станции - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нет движения поездов на синей ветке метро Москвы от "Киевской" до "Курской" из-за человека на пути, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Киевской" до "Курской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
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По уточненным данным, движения поездов на синей ветке метро Москвы от Киевской до Курской, которое было остановлено из-за человека на пути, восстановлено и вводится в график, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
 
Москва
 
 
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