https://ria.ru/20210329/moskva-1603268229.html

В московском метро приостановили движение на Арбатско-Покровской линии

В московском метро приостановили движение на Арбатско-Покровской линии

Нет движения поездов на синей ветке метро Москвы от "Киевской" до "Курской" из-за человека на пути, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:57

2021-03-29T11:57

2021-03-29T13:04

москва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нет движения поездов на синей ветке метро Москвы от "Киевской" до "Курской" из-за человека на пути, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.По уточненным данным, движения поездов на синей ветке метро Москвы от Киевской до Курской, которое было остановлено из-за человека на пути, восстановлено и вводится в график, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

https://realty.ria.ru/20210327/rublevo-arkhangelskaya-liniya-metro-1603112137.html

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москва