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https://ria.ru/20210329/moskva-1603251848.html
Москва вошла в тройку лидеров рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19
Москва вошла в тройку лидеров рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19
Москва вошла в топ-3 международного рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:15
2021-03-29T10:15
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сергей собянин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва вошла в топ-3 международного рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник."Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, составленного международным аналитическим центром StartupBlink, специализирующимся на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира. Еще в марте 2020 года StartupBlink в содружестве с Биржей инноваций в сфере здравоохранения Программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) создал глобальную карту инновационных решений – открытую базу данных лучших практик по борьбе с коронавирусом в различных городах и странах мира. Заявки на публикацию решений принимаются от аналитических центров, стартапов, компаний, городов и стран мира. Решения проходят модерацию экспертов UNAIDS. Предпочтение отдается не идеям и прототипам, а системам, которые используются на практике", - написал Собянин.По его словам, карта постоянно обновляется, и сегодня в нее включено более 1300 инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а также по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики. За последний год карта стала одной из основных платформ для международного обмена опытом в борьбе с пандемией между десятками стран и сотнями городов мира."Вклад Москвы – 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни. Среди них – онлайн-школы "Фоксфорд" и "Учи.Ру", индекс самоизоляции и сервис Яндекса по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики. И, разумеется, в списке инновационных решений главные успехи московских ученых – искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина "Спутник V", - отметил мэр.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, unaids, коронавирусы, здоровье, здоровье - общество, сергей собянин, москва, оон, технологии

Москва вошла в тройку лидеров рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19

10:15 29.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на башни московского Кремля и здание МИД
Вид на башни московского Кремля и здание МИД - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва вошла в топ-3 международного рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник.
"Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, составленного международным аналитическим центром StartupBlink, специализирующимся на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира. Еще в марте 2020 года StartupBlink в содружестве с Биржей инноваций в сфере здравоохранения Программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) создал глобальную карту инновационных решений – открытую базу данных лучших практик по борьбе с коронавирусом в различных городах и странах мира. Заявки на публикацию решений принимаются от аналитических центров, стартапов, компаний, городов и стран мира. Решения проходят модерацию экспертов UNAIDS. Предпочтение отдается не идеям и прототипам, а системам, которые используются на практике", - написал Собянин.
По его словам, карта постоянно обновляется, и сегодня в нее включено более 1300 инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а также по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики. За последний год карта стала одной из основных платформ для международного обмена опытом в борьбе с пандемией между десятками стран и сотнями городов мира.
"Вклад Москвы – 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни. Среди них – онлайн-школы "Фоксфорд" и "Учи.Ру", индекс самоизоляции и сервис Яндекса по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики. И, разумеется, в списке инновационных решений главные успехи московских ученых – искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина "Спутник V", - отметил мэр.
Автобус - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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