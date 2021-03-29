Додон заявил о катастрофе в случае досрочных парламентских выборов
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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Соцпартия Молдавии полагает, что досрочные парламентские выборы спровоцируют моральную и гуманитарную катастрофу, поэтому намерена не допустить роспуска законодательного органа, заявил экс-президент, лидер социалистов Игорь Додон.
Президент Молдавии Майя Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Если КС поддержит ее обращение, то глава республики сможет подписать соответствующий указ.
"Социалисты будут использовать все конституционные, правовые и политические средства, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов в разгар пандемии. Если Майя Санду готова посредством досрочных выборов спровоцировать моральную и гуманитарную катастрофу и утроить число людей, которые будут умирать каждый день в разгар избирательной кампании, мы не согласны с такими циничными действиями аппарата президента, которая готова подвергнуть жизни людей неотвратимому риску ради личных и партийных амбиций", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, президент действует безответственно, настаивая на досрочных выборах, когда стране нужна вакцинация против коронавируса.
Социалисты готовы представить в Конституционный суд аргументы для принятия решения, которое не будет противоречить конституционной норме, рекомендациям Венецианской комиссии последних лет. Додон надеется, что решение КС будет гуманным по отношению к обществу, которое сейчас нуждается в снижении эпидемических показателей.
Правительство в Молдавии ушло в отставку в декабре 2020 года вслед за премьером Ионом Кику, который покинул пост, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Санду дважды выдвигала кандидатов в премьеры, но они не получили поддержки в парламенте.