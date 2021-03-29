https://ria.ru/20210329/moldaviya-1603342933.html

Додон заявил о катастрофе в случае досрочных парламентских выборов

Додон заявил о катастрофе в случае досрочных парламентских выборов

Соцпартия Молдавии полагает, что досрочные парламентские выборы спровоцируют моральную и гуманитарную катастрофу, поэтому намерена не допустить роспуска... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:55

2021-03-29T17:55

2021-03-29T17:55

ион кику

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Соцпартия Молдавии полагает, что досрочные парламентские выборы спровоцируют моральную и гуманитарную катастрофу, поэтому намерена не допустить роспуска законодательного органа, заявил экс-президент, лидер социалистов Игорь Додон.Президент Молдавии Майя Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Если КС поддержит ее обращение, то глава республики сможет подписать соответствующий указ.По его словам, президент действует безответственно, настаивая на досрочных выборах, когда стране нужна вакцинация против коронавируса.Социалисты готовы представить в Конституционный суд аргументы для принятия решения, которое не будет противоречить конституционной норме, рекомендациям Венецианской комиссии последних лет. Додон надеется, что решение КС будет гуманным по отношению к обществу, которое сейчас нуждается в снижении эпидемических показателей.Правительство в Молдавии ушло в отставку в декабре 2020 года вслед за премьером Ионом Кику, который покинул пост, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Санду дважды выдвигала кандидатов в премьеры, но они не получили поддержки в парламенте.

https://ria.ru/20210329/moldaviya-1603327451.html

https://ria.ru/20210329/moldaviya-1603245305.html

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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире