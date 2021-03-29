https://ria.ru/20210329/moldaviya-1603327451.html

Санду обратится в КС для подтверждения права распустить парламент

Санду обратится в КС для подтверждения права распустить парламент

Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в понедельник заявила, что обратится в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:43

2021-03-29T16:43

2021-03-29T16:53

молдавия

майя санду

в мире

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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в понедельник заявила, что обратится в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать проведение досрочных выборов.Санду провела консультации с депутатами для роспуска парламента. Демпартия, партия Pro Moldova, партия "Платформа "Достоинство и правда", Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova выступили против роспуска парламента в данный момент, они считают необходимым утверждение правительства. Идею проведения досрочных парламентских выборов поддержала только пропрезидентская партия "Действие и солидарность".По ее словам, многие депутаты говорят, что действуют в интересах народа, но их действия противоречат словам. Президент уверена, что парламент саботирует возможности привлечения средств из-за рубежа, мешают проведению вакцинации от коронавируса, не способствуют борьбе с коррупцией. Глава Молдавии считает, что только досрочные выборы парламента позволят нормализовать политическую ситуацию в стране.Правительство в Молдавии ушло в отставку в декабре 2020 года вслед за премьером Ионом Кику, который покинул пост, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Президент Майя Санду дважды выдвигала кандидатов в премьеры, но они не получили поддержки в парламенте. Соцпартия и группа Pentru Moldova, сформировавшие парламентское большинство, настаивают на выдвижении кандидатом в премьеры посла в РФ Владимира Головатюка. Президент надеется распустить парламент.

https://ria.ru/20210322/moldaviya-1602350694.html

молдавия

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молдавия, майя санду, в мире