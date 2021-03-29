https://ria.ru/20210329/moldaviya-1603245305.html

Молдавия лишилась возможности получить от Румынии 60 миллионов евро

Молдавия лишилась возможности получить от Румынии 60 миллионов евро

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что республика потеряла возможность получить от Румынии 60 миллионов евро, поскольку соответствующее соглашение между... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:15

2021-03-29T09:15

2021-03-29T09:15

ион кику

майя санду

клаус йоханнис

молдавия

кишинев

бухарест

в мире

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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что республика потеряла возможность получить от Румынии 60 миллионов евро, поскольку соответствующее соглашение между странами утратило силу.Молдавия и Румыния в 2010 году подписали соглашение о технической и финансовой помощи, согласно которому Бухарест должен был предоставить Кишиневу 100 миллионов евро. За 10 лет республика смогла получить только часть этой суммы.По ее словам, правительство Иона Кику в ноябре 2020 году отказалось подписывать дополнительный протокол. Также Санду считает, что нынешнее правительство, где министры лишь временно исполняют свои обязанности, не приложило усилий для сохранения соглашения.Санду заявила, что надеется на возобновление переговоров с румынской стороной для участия в новой программе финансирования.Президент Румынии Клаус Йоханнис во время визита в Молдавию в декабре прошлого года заявил, что Бухарест готов выделить Кишиневу грант в размере 100 миллионов евро для борьбы с экономическим кризисом и проведения реформ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/dodon-1602381117.html

молдавия

кишинев

бухарест

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ион кику, майя санду, клаус йоханнис, молдавия, кишинев, бухарест, в мире